Borstelkap FC 5 wit
Perfecte aanvulling: de nieuwe zuigerkopafdekking inclusief geïntegreerde draadopnemer en breder luchtkanaal voor geoptimaliseerde reinigingsprestaties.
De nieuwe zuigerkopafdekking voor de FC 5 in wit maakt korte metten met vervelende wolpluizen op de vloer. Dankzij de geïntegreerde draadopnemer en het brede luchtkanaal wordt grof vuil nog efficiënter opgenomen.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerde draadpikker
- Geïntegreerde groeven zorgen voor een nog betere opname van stofvlokken en andere grove deeltjes.
Breder zuigkanaal
- Efficiënte opname van grotere deeltjes zoals haarballen.
Eenvoudig te verwisselen.
- De nieuwe borstelkap op het apparaat is snel en eenvoudig te vervangen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|300 x 100 x 34