Borstelkap FC 5 wit

Perfecte aanvulling: de nieuwe zuigerkopafdekking inclusief geïntegreerde draadopnemer en breder luchtkanaal voor geoptimaliseerde reinigingsprestaties.

De nieuwe zuigerkopafdekking voor de FC 5 in wit maakt korte metten met vervelende wolpluizen op de vloer. Dankzij de geïntegreerde draadopnemer en het brede luchtkanaal wordt grof vuil nog efficiënter opgenomen.

Kenmerken en voordelen
Geïntegreerde draadpikker
  • Geïntegreerde groeven zorgen voor een nog betere opname van stofvlokken en andere grove deeltjes.
Breder zuigkanaal
  • Efficiënte opname van grotere deeltjes zoals haarballen.
Eenvoudig te verwisselen.
  • De nieuwe borstelkap op het apparaat is snel en eenvoudig te vervangen.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Wit
Gewicht (kg) 0,2
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,3
Afmetingen (L × B × H) (mm) 300 x 100 x 34
Compatibele apparaten
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