Borstelrollen stenen ondergronden PCL 3-18
Set van 2 rolborstels voor het snel reinigen van gladde buitensteentegels met de terrasreiniger PCL 3-18.
Uw ideale partner voor terrasreiniging: de 2-delige borstelrollenset is verkrijgbaar als accessoire voor de PCL 3-18 en is geschikt voor een grondige en zachte reiniging van gladde stenen tegels en platen met een gesloten oppervlaktestructuur. Vuil zoals groenbegroeiing of mos is eenvoudig te verwijderen. De borstelrollen kunnen eenvoudig en zonder gereedschap worden vervangen.
Kenmerken en voordelen
Uniforme en grondige reiniging van gladde buitensteentegels
Goede oppervlakteprestaties en geoptimaliseerd borstelprofiel voor het reinigen van gladde stenen tegels
Borstelmateriaal speciaal aangepast aan de reinigingstaak
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|134 x 100 x 100
Toepassingen
- Terrassen
- Balkons