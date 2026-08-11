Uw ideale partner voor terrasreiniging: de 2-delige borstelrollenset is verkrijgbaar als accessoire voor de PCL 3-18 en is geschikt voor een grondige en zachte reiniging van gladde stenen tegels en platen met een gesloten oppervlaktestructuur. Vuil zoals groenbegroeiing of mos is eenvoudig te verwijderen. De borstelrollen kunnen eenvoudig en zonder gereedschap worden vervangen.