Borstelrollen voor houten oppervlakken PCL 3-18

Goed uitgerust voor het reinigen van houten oppervlakken en WPC-bekledingen: met de 2-delige rollenset voor de PCL 3-18 verwijder je vuil grondig en gelijkmatig.

De borstelrollen zijn speciaal ontwikkeld voor houten oppervlakken en WPC-bekledingen en maken zo een grondige en zachte reiniging van het terras mogelijk. De 2 rolborstels in de set zijn een vervanging voor de borstels die bij de PCL 3-18 Patio Cleaner worden geleverd. Ze zijn eenvoudig te vervangen zonder gebruik van gereedschap.

Kenmerken en voordelen
Uniforme en grondige reiniging van houten oppervlakken en WPC-bekledingen buitenshuis
Goede oppervlakteprestaties en geoptimaliseerd borstelprofiel voor het reinigen van hout en WPC
Borstelmateriaal speciaal aangepast aan de reinigingstaak
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,2
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,6
Afmetingen (L × B × H) (mm) 134 x 100 x 100
Toepassingen
  • Terrassen
  • Balkons
  • Houten oppervlakken
  • Groene aanslag
  • Mos