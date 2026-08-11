De borstelrollen zijn speciaal ontwikkeld voor houten oppervlakken en WPC-bekledingen en maken zo een grondige en zachte reiniging van het terras mogelijk. De 2 rolborstels in de set zijn een vervanging voor de borstels die bij de PCL 3-18 Patio Cleaner worden geleverd. Ze zijn eenvoudig te vervangen zonder gebruik van gereedschap.