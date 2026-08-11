Borstelrollen voor houten oppervlakken PCL 3-18
Goed uitgerust voor het reinigen van houten oppervlakken en WPC-bekledingen: met de 2-delige rollenset voor de PCL 3-18 verwijder je vuil grondig en gelijkmatig.
De borstelrollen zijn speciaal ontwikkeld voor houten oppervlakken en WPC-bekledingen en maken zo een grondige en zachte reiniging van het terras mogelijk. De 2 rolborstels in de set zijn een vervanging voor de borstels die bij de PCL 3-18 Patio Cleaner worden geleverd. Ze zijn eenvoudig te vervangen zonder gebruik van gereedschap.
Kenmerken en voordelen
Uniforme en grondige reiniging van houten oppervlakken en WPC-bekledingen buitenshuis
Goede oppervlakteprestaties en geoptimaliseerd borstelprofiel voor het reinigen van hout en WPC
Borstelmateriaal speciaal aangepast aan de reinigingstaak
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|134 x 100 x 100
Toepassingen
- Terrassen
- Balkons
- Houten oppervlakken
- Groene aanslag
- Mos