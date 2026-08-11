Het is niet leuk om onkruid te zien groeien op paden en op muren. Maar het is des te fijner als de ongewenste groei snel en moeiteloos kan worden verwijderd - met de WRE onkruidverwijderaars van Kärcher. Dankzij een krachtige motor, de hoge snelheid en vooral de nylon borstel, die zacht is voor oppervlakken en toch zeer effectief. Als een borstelstrip versleten is, kan deze in een paar stappen zonder gereedschap worden vervangen. En zo kan het werk gewoon doorgaan: Droog mos en onkruid snel en grondig verwijderen op een plaats die je rug niet belast. Nu in voordelig 3=pack.