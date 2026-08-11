Het is onaangenaam om onkruid te zien uitlopen op paden en in scheuren in muren. En het is fijn als de onaangename begroeiing snel kan worden verwijderd. Dat kan moeiteloos met de WRE onkruidverwijderaars van Kärcher. Dankzij een krachtige motor, de hoge snelheid en vooral de oppervlaktevriendelijke en effectieve nylon borstel. Elke borstelstrip kan in slechts een paar stappen en bij slijtage zonder gereedschap worden vervangen. En je kunt door: droge mossen en onkruid snel en grondig verwijderen op een rugvriendelijke manier.