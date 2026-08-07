Doekenset
Hoogwaardige katoenen doekenset, bestaande uit vloerdoeken en overtrekken voor de handsproeier.
Katoenen doekenset van hoge kwaliteit met twee grote vloerdoeken en drie overtrekken voor de handsproeier. De vloerdoeken kunnen bevestigd worden aan de grote vloermond en de overtrekken passen perfect op de handsproeier. Stevige, sterk absorberende, pluisvrije badstof doeken absorberen het vuil op een efficiënte manier. Ideaal voor de reiniging van vloeren in PVC, linoleum, steen of met tegels.
Kenmerken en voordelen
Hoge kwaliteit katoenen vloerdoeken
- Optimale vuilverwijdering en absorptie in de vloerdoek
- Geschikt voor de wasmachine tot 60°C.
Hoge kwaliteit katoenen handovertrekken
- Optimale vuilverwijdering en absorptie in de vloerdoek
- Geschikt voor de wasmachine tot 60°C.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|265 x 65 x 200
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Werkoppervlakken in de keuken
- Wandtegels
- Douchecabine/badkuip
- Kookplaten
- Afzuigkappen
- Koelkast (binnen/buiten)
- Harde vloeren
- Keukens