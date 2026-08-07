Katoenen doekenset van hoge kwaliteit met twee grote vloerdoeken en drie overtrekken voor de handsproeier. De vloerdoeken kunnen bevestigd worden aan de grote vloermond en de overtrekken passen perfect op de handsproeier. Stevige, sterk absorberende, pluisvrije badstof doeken absorberen het vuil op een efficiënte manier. Ideaal voor de reiniging van vloeren in PVC, linoleum, steen of met tegels.