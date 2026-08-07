FC 2-4 universele roller

Universele roller voor vochtige reiniging en onderhoud van alle harde vloeren. Pluisvrij, absorberend en slijtvast. Geschikt voor machinewas tot 60 °C.

Gewoon schoon: de universele roller voor de Kärcher FC 2-4 vloerreiniger zorgt voor een grondige vochtige reiniging en onderhoud van alle harde vloeren – zelfs parket. De hoogwaardige universele roller is pluisvrij, absorberend en extreem slijtvast. De roller kan ook in de machine gewassen worden op max. temperatuur van 60°C. Let op: alleen geschikt voor Floor Cleaner FC 2-4.

Kenmerken en voordelen
100% hoogwaardige microvezel
  • Optimaal losmaken en opnemen van vuil voor grondige reiningingsresultaten op alle harde vloeren.
  • Machinewasbaar tot 60 ° C. Gebruik geen wasverzachter.
Bijzonder schoon
  • Hygiënisch, voor gebruik in verschillende toepassingsgebieden (badkamer, keuken, enzovoort).
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Wit
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 180 x 60 x 60
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
  • Harde vloeren
  • Gelakt parket