Het filterset voor de matrasreiniger garandeert een constant hoge hygiënische reinigingsprestatie. De tweetraps filtering speelt hierbij een essentiële rol; deze wordt gewaarborgd door het samenspel van de schuimfilter in het stofreservoir en de afzonderlijke motorbeschermingsfilter. De schuimfilter neemt eerst betrouwbaar grotere deeltjes op. Door deze effectieve voorfiltratie wordt de daarachter liggende filter doeltreffend beschermd tegen snelle verstopping. Het resultaat is een blijvend hoge zuigkracht zonder merkbaar prestatieverlies tijdens het reinigingsproces. Bovendien vermindert de dubbele filterbarrière de slijtage van de motor van het apparaat. De nageschakelde motorbeschermingsfilter vangt zelfs de fijnste stofdeeltjes op en beschermt de motor daardoor betrouwbaar. Dit beschermingsmechanisme verhoogt de levensduur van de matrassenreiniger aanzienlijk. Om de volledige functionaliteit op lange termijn te waarborgen, wordt aanbevolen om zowel de schuimfilter als de motorbeschermingsfilter na elk gebruik te reinigen.