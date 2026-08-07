HEPA 12 Filter VC 6
Het krachtige HEPA-filter (EN1822:1998) houdt pollen, schimmelsporen, bacteriën en huisstofmijt tegen. 99,99 % van alle deeltjes groter dan 0.3 µ wordt tegengehouden. *(EN: 1822: 1998)
Een hulp voor mensen met een allergie en ideaal voor hen die van schone lucht houden: de HEPA 12 high-performance filter houdt op een betrouwbare manier allergieveroorzakende stoffen tegen zoals pollen, schimmelsporen, bacteriën en mijten. De high-performance filter garandeert op een betrouwbare manier de filtering van allergenen en stof en zorgt voor een perfecte zuiverheid. De uitgeblazen lucht is schoner dan die in de leefruimte, waarbij 99.9% van alle allergieveroorzakende partikels van meer dan 0.3 µ worden tegengehouden. De ideale oplossing voor mensen met bijzonder hoge eisen aan hygiëne.
Kenmerken en voordelen
Geschikt voor de Kärcher stofzuigers VC 6 / VC 6 Premium en oude apparaten VC 6.XXX
Filtert betrouwbaar ten minste 99,5% van alle deeltjes
Ideaal voor mensen met een allergie
Aanbeveling: minimaal één keer per jaar vervangen
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|140 x 101 x 46
Toepassingen
- Opzuigen van droog vuil.