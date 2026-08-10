Dankzij de enorme stofvangstcapaciteit van 99,95 procent houdt ons HEPA-13-filter zelfs de kleinste deeltjes met een omvang van enkele micron vast. Aerosolen, virussen en ziektekiemen worden bijna volledig opgevangen door de hoge filterprestaties en komen niet terug in de omgevingslucht. Gecertificeerd volgens de norm DIN EN 1822:2019 - voldoet het HEPA-13-filter ook aan de hoge veiligheidsnormen in hygiënisch gevoelige ruimtes.