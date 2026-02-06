Stofzuiger T 15/1 HEPA *EU
Met de stofzuiger T 15/1 moderniseren we ons bestaande gamma van professionele stofzuigers en heroveren we onze plaats in dit belangrijke marktsegment met een topmodel.
De extreem stille stofzuiger combineert een hoog ergonomisch comfort met geïntegreerde slang-, kabel- en accessoirehouders en 2 parkeerstanden voor het vloermondstuk met uitstekende zuigkracht en een enorme actieradius.
Kenmerken en voordelen
Zeer effectief HEPA-13-filterGecertificeerd volgens testnorm DIN EN 1822:2019. Voor de hoogste veiligheidsnormen in hygiënisch gevoelige gebieden. Hoge filtratie- en scheidingsefficiëntie van 99,95% houdt de kleinste deeltjes tegen.
Zeer minimaal werkgeluid van 60 dB(A)Ideaal voor werkzaamheden in geluidsgevoelige ruimtes en 's nachts. Een laag bedrijfsgeluid beschermt de gebruiker.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoiresDe complete integratie van het toebehoren aan de achterkant maakt een snelle toegang voor de gebruiker in iedere reinigingssituatie mogelijk.
Flexibele kabel
- De gele Gleitflex-kabel is extreem scheurvast, flexibel en verdraaibaar.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Vacuüm (mbar/kPa)
|220 / 22
|Luchtverplaatsing (l/s)
|43
|Nominaal vermogen (W)
|700
|Containerinhoud (l)
|15
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|15
|geluidsniveau (dB(A))
|60
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|7,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|11,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|434 x 316 x 400
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2 m
- verdeelstuk: Antistatisch met valse luchtschuif
- Telescopische zuigbuis: 615 mm, 1007 mm
- Telescopische zuigbuis, materiaal: Staal, verchroomd
- Verwisselbare vloerzuigmond
- Bekledingszuigmond
- Spleetmondstuk
- Zuigborstel
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
- HEPA-filtertype: HEPA 13-Filter
- Permanente filtermand: Fleece
Uitvoering
- Materiaal reservoir: Kunststof
- Geïntegreerde opbergplaats voor netsnoer
- Insteekbare stroomkabel: glijdende flex
Videos
Toepassingen
- Veelzijdig op plaatsen met hoge hygiënische eisen
- Voor alle harde oppervlakken zoals: B. Tegels, natuursteen, PVC, linoleum
- vloerbedekking
Accessoires
Reserveonderdelen T 15/1 HEPA *EU
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.