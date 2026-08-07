Een hulp voor mensen met een allergie en ideaal voor hen die van schone lucht houden: de HEPA 12 high-performance filter houdt op een betrouwbare manier allergieveroorzakende stoffen tegen zoals pollen, schimmelsporen, bacteriën en mijten. De high-performance filter garandeert op een betrouwbare manier de filtering van allergenen en stof en zorgt voor een perfecte zuiverheid. De uitgeblazen lucht is schoner dan die in de leefruimte, waarbij 99.9% van alle allergieveroorzakende partikels van meer dan 0.3 µ worden tegengehouden. De ideale oplossing voor mensen met bijzonder hoge eisen aan hygiëne.