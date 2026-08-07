Laadstation voor WV5
Laadstation voor de draadloze raamzuiger WV 5 en WVP 10.
In het modern vormgegeven laadstation voor de draadloze Window Vac WV 5 kunnen zowel de individuele accu als de complete draadloze Window Vac worden opgeladen en opgeborgen.
Kenmerken en voordelen
Aantrekkelijk design
- Dankzij zijn aantrekkelijk design, past het laadstation perfect in de woonomgeving.
Handige lader
- Als zowel het toestel als de batterij zich in het laadstation bevinden, wordt eerst het toestel geladen, en vervolgens de batterij. Zonder opnieuw te moeten aansluiten.
Praktische opberging voor de kabel
- Praktische opberging voor de kabel aan de onderkant van het laadstation.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|200 x 132 x 50