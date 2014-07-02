Papieren filterzak KFI 252

2-laags papieren filterzakken met uitstekende filterprestaties en hoge scheurvastheid. Leveringsomvang: 5 zakken.

2-laags papieren filterzakken met uitstekende filterprestaties. De papieren filterzakken overtuigen ook door hun hoge scheurvastheid en houden stof betrouwbaar tegen. De levering bevat 5 zakken.

Kenmerken en voordelen
Twee-laags
  • Scheurvast
Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 5
Kleur Bruin
Gewicht (kg) 0,3
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,4
Afmetingen (L × B × H) (mm) 240 x 150 x 8
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
  • Opzuigen van droog vuil.