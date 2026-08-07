Power sproeier 40°, 050

Powersproeier met een spuithoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken.

Powersproeier met een spuithoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken.

Specificaties

Technische gegevens

Mondstukgrootte ( ) 50
Hoek (°) 40
Aansluitdraad EASY!Lock
Kleur Zilver
Reserveonderdelen Power sproeier 40°, 050 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.