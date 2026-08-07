Pressure regulating jet pipe packaged Po
Eenvoudig bereikbare, precieze drukverstelling tijdens het reinigen: met de PowerControl-spuitlans met sproeiergrootte 034 past u de werkdruk traploos en snel aan iedere toepassing aan.
Met onze PowerControl-spuitlans 034 kunt u de reinigingsprestatie van uw hogedrukreiniger op elk moment traploos afstemmen op het onderhanden werk. Of u nu meer of minder druk nodig heeft: de gepatenteerde Kärcher powersproeier verhoogt de reinigingsprestatie met circa 40 procent. De regeling van de drukverstelling ligt direct in uw handbereik en kan tijdens het werken zeer eenvoudig worden bediend. Voor gericht aanbrengen van reinigingsmiddel is er een lagedrukmodus geïntegreerd, terwijl de verstelling van het straalniveau ervoor zorgt dat u altijd in de juiste hoek werkt.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,2
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Reserveonderdelen Pressure regulating jet pipe packaged Po
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