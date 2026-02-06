Hogedrukreiniger HD 5/15 C Plus
Handig, mobiel en veelzijdig : de HD 5/15 C Plus koudwater hogedrukreiniger voor zowel verticale als horizontale bediening. Met opbergvak voor het toebehoren, messing cilinderkop en automatische drukontlasting.
De compacte, lichte en veelzijdige koudwater hogedrukreiniger HD 5/15 C Plus blinkt uit door zijn uitstekende mobiliteit en is geschikt voor zowel verticaal als horizontaal gebruik. Het toestel is uitgerust met een geavanceerde toebehorenopberging en is ontworpen voor een lange gebruiksduur dankzij zijn messing cilinderkop en zijn automatische drukontlasting.
Kenmerken en voordelen
Bespaar energie en tijd: EASY!Force hogedrukpistool en EASY!Lock snelsluitingenEindelijk werken zonder vermoeid te raken: het EASY!Force-hogedrukpistool. EASY!Lock-snelsluitingen: duurzaam en robuust. En 5 keer zo snel als een schroefverbinding.
DraagbaarheidGemakkelijk in- en uitladen en eenvoudig vervoer dankzij geïntegreerde handgreep aan voorzijde van het apparaat. Inschuifbare duwbeugel door indrukken van een knop. Compacte constructie.
FlexibiliteitKan zowel staand als liggend worden gebruikt. Bij liggend gebruik rusten de wielen niet op de grond. Daardoor biedt het apparaat maximale stabiliteit. Aparte parkeer- en vervoerstand voor de spuitinstallatie.
Kwaliteit
- De automatische drukontlasting beschermt de componenten en verlengt de levensduur.
- Messing cilinderkop van hoge kwaliteit.
- Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen.
Opbergvak voor accessoires
- Schroefkoppeling (M 18 × 1,5) voor het opbergen van een oppervlaktereiniger op het apparaat.
- Praktische opbergvakken voor de drievoudige en de roterende sproeier.
- Rubberen band om de hogedrukslang te bevestigen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|60
|werk druk (bar/MPa)
|150 / 15
|Max. druk (bar/MPa)
|200 / 20
|Vermogen (kW)
|2,8
|Stroomkabel (m)
|5
|Mondstukgrootte (mm)
|32
|Waterinlaat
|3/4″
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|26,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|28,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|380 x 360 x 930
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force
- Lengte van de hogedrukslang: 10 m
- Specificatie van de hogedrukslang: DN 6, 200 bar
- Spuitlans: 840 mm
- Vuilfrees
Uitvoering
- Reinigingsmiddelfunctie: Aanzuiging
- Drukschakelaar uitgeschakeld
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 5/15 C Plus
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.