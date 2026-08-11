De Spot Brush biedt de optimale oplossing voor het grondig, diepgaand en snel verwijderen van vlekken op textiel en kan worden gebruikt met de waszuigers SE 2 Spot en SE 3-18 Compact. De beproefde Kärcher-sproeiextractietechnologie met automatische waterafzuiging tijdens het reinigen maakt een druppelvrije en schone vlekverwijdering mogelijk met een laag restvochtgehalte in het textiel. Bovendien overtuigt de Spot Brush met een spoelfunctie tijdens het reinigen, waardoor vervuiling van de borstel wordt voorkomen.