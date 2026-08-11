Spotborstel
Snelle en efficiënte vlekverwijdering: de Spot Brush is het ideale accessoire voor waszuigers voor het grondig en gericht verwijderen van hardnekkige vlekken op bekleding en textiel.
De Spot Brush biedt de optimale oplossing voor het grondig, diepgaand en snel verwijderen van vlekken op textiel en kan worden gebruikt met de waszuigers SE 2 Spot en SE 3-18 Compact. De beproefde Kärcher-sproeiextractietechnologie met automatische waterafzuiging tijdens het reinigen maakt een druppelvrije en schone vlekverwijdering mogelijk met een laag restvochtgehalte in het textiel. Bovendien overtuigt de Spot Brush met een spoelfunctie tijdens het reinigen, waardoor vervuiling van de borstel wordt voorkomen.
Kenmerken en voordelen
Innovatieve Kärcher-technologie voor optimale reinigingsresultatenGerichte en efficiënte verwijdering van hardnekkige of opgedroogde vlekken. Gering restvocht voor een snelle droging van textieloppervlakken. Druppelvrije toepassing dankzij automatische waterafzuiging tijdens het reinigingsproces.
Eenvoudige en handige bedieningDe spoelfunctie tijdens het reinigen voorkomt dat de accessoires vuil worden. Handen blijven schoon en accessoires kunnen na gebruik direct worden opgeborgen. Intuïtieve bediening.
Zachte harenZachte en grondige verwijdering van vlekken op textiele oppervlakken.
Geschikt voor de waszuigers SE 2 Spot en SE 3-18 Compact
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|Zwart
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
Toepassingen
- Tapijten
- Stoffen bekleding
- Gestoffeerde meubels
- Autostoelen