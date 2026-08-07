Verwisselbare accu voor WV 5 en WVP 10
Eindeloos reinigen: de verwisselbare accu voor de draadloze Window Vacs WV 5 en WVP maakt het mogelijk.
Dankzij de optioneel verkrijgbare verwisselbare accu kunnen de nieuwe WV 5 en WVP worden gebruikt voor eindeloze reiniging. Zonder onderbreking van het werk. Met één klik de geplaatste accu uit het apparaat verwijderen en net zo gemakkelijk de tweede accu plaatsen. En door...
Kenmerken en voordelen
Voor eindeloos schoonmaken
Ononderbroken schoonmaken
Eenvoudige en snelle vervanging van de batterij met één enkele click
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Kleur
|Grijs
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|57 x 81 x 28