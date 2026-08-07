Vliesfilterzakken
Vliesfilterzakken met praktisch sluitsysteem kunnen hygiënisch worden verwijderd zonder contact met het vuil. Geschikt voor de Kärcher stofzuiger VC 2.
Vliesfilterzakken geschikt voor de stofzuiger VC 2. Met praktisch sluitsysteem voor hygiënisch verwijderen zonder contact met het vuil.
Kenmerken en voordelen
Vliesfilterzakken met praktisch sluitsysteem
- Voor hygiënisch verwijderen zonder contact met het vuil
Groot opnamevermogen
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|5
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|350 x 160 x 33
Toepassingen
- Opzuigen van droog vuil.