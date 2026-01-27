De spiraalslangenset bevat alles wat je nodig heeft voor het reguliere besproeiingswerk in kleine tuinen, op terrassen en balkons of op de camping. De dagen van het verspillen van tijd en moeite met het rondslepen van gieters of het rondslepen van slangen zijn allang voorbij. De Kärcher-spiraalslangenset is een handige oplossing die altijd klaar is voor gebruik, voor elk soort waterklusje dat gedaan moet worden. Uitrustingsdetails: 10 m ftalaatvrije, UV-bestendige spiraalslang, multifunctioneel spuitpistool, 1 x spiraalslangaansluiting met knikbescherming, 1 x spiraalslangaansluiting met knikbescherming en Aqua Stop, G3/4 kraanadapter, kraanadapter voor in-house montage, en een muurbeugel. Dankzij het meegeleverde multifunctionele spuitpistool kan zelfs grof vuil moeiteloos worden verwijderd van tuingereedschap en andere soortgelijke artikelen. De spiraalslang veert na elk gebruik terug in zijn compacte vorm en kan zonder veel ruimte in de muurbeugel worden opgeborgen. De meegeleverde kraanadapter voor binnenkranen maakt het zelfs mogelijk om de spiraalslang aan te sluiten op een keukenkraan.