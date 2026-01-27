Spiral Hose Set
10 m spiraalslang, multifunctioneel spuitpistool, slangaansluiting met knikbescherming, slangaansluiting met knikbescherming en Aqua Stop, G3/4 aansluiting, aansluiting voor huisaansluiting, muurbeugel.
De spiraalslangenset bevat alles wat je nodig heeft voor het reguliere besproeiingswerk in kleine tuinen, op terrassen en balkons of op de camping. De dagen van het verspillen van tijd en moeite met het rondslepen van gieters of het rondslepen van slangen zijn allang voorbij. De Kärcher-spiraalslangenset is een handige oplossing die altijd klaar is voor gebruik, voor elk soort waterklusje dat gedaan moet worden. Uitrustingsdetails: 10 m ftalaatvrije, UV-bestendige spiraalslang, multifunctioneel spuitpistool, 1 x spiraalslangaansluiting met knikbescherming, 1 x spiraalslangaansluiting met knikbescherming en Aqua Stop, G3/4 kraanadapter, kraanadapter voor in-house montage, en een muurbeugel. Dankzij het meegeleverde multifunctionele spuitpistool kan zelfs grof vuil moeiteloos worden verwijderd van tuingereedschap en andere soortgelijke artikelen. De spiraalslang veert na elk gebruik terug in zijn compacte vorm en kan zonder veel ruimte in de muurbeugel worden opgeborgen. De meegeleverde kraanadapter voor binnenkranen maakt het zelfs mogelijk om de spiraalslang aan te sluiten op een keukenkraan.
Kenmerken en voordelen
1 slangkoppeling met knikbescherming
1 slangkoppeling met knikbescherming en Aqua Stop
Kraanaansluiting G3/4
Geen last meer van het lastig op- en afrollen van tuinslangen, geen last meer van het dragen van zware gieters
Messing schroefdraadaansluiting voor binnenfittingen
- Om de spiraalslang aan te sluiten op binnenkranen
Multifunctioneel sproeipistool met 4 sproeipatronen
Na gebruik altijd terug naar zijn compacte vorm
- Ordelijke opberging voor een nette tuin
UV-bestendige, knikvaste spiraalslang (10 m)
- Niet gevaarlijk voor de gezondheid
Wandmontage
- Eenvoudige montage aan de muur
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Geel
|Gewicht (kg)
|0,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|570 x 100 x 100
Bij het aansluiten van deze producten op het drinkwaternet moet je voldoen aan de eisen van EN 1717. Vraag eventueel na bij je sanitairspecialist.
Uitvoering
- Sproeipatroon: Kegelstraal
- Sproeipatroon: Puntstraal
- Sproeipatroon: Douche
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Potplanten
- Sierplanten
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.