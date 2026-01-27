Robotstofzuiger met dweilfunctie RCV 3
De slimme RCV 3 met nauwkeurige LiDAR-navigatie en handige app-bediening reinigt laagpolig tapijt en harde oppervlakken volledig autonoom en systematisch. Harde oppervlakken kunnen ook worden gedweild.
Meer tijd voor de leuke dingen van het leven: de slimme schoonmaakrobot RCV 3 neemt de vloerreiniging over. Eenmaal gestart reinigt de RCV 3 robot systematisch en zelfstandig jouw harde vloeren en laagpolig tapijt. Droog vuil wordt door de roterende borstel, de zijborstel voor de randen en de ventilator betrouwbaar in de ingebouwde afvalbak getransporteerd. Waar nodig stofzuigt de RCV 3 niet alleen, maar kan hij ook dweilen. Naarmate de accucapaciteit afneemt, kan de RCV 3 zichzelf regelmatig opladen en keert hij na het werk altijd terug naar het laadstation. Via de app wordt de RCV 3 op ontdekkingstocht gestuurd en maakt door detectie van de omgeving automatisch een plattegrond van de kamers (LiDAR). Voor elke ruimte kunnen individuele reinigingsparameters worden ingesteld. Bijvoorbeeld welke kamers gestofzuigd, gedweild of juist niet schoongemaakt moeten worden. Extra sensoren voorkomen dat het apparaat van bijvoorbeeld de trap valt. Voor reinigingstaken kan de RCV 3 gemakkelijk worden gestart via de app, met behulp van een vooraf ingesteld individueel schema of door op een knop op het apparaat te drukken. Als de schoonmaakrobot hulp nodig heeft, zal hij je dat in veel situaties laten weten via spraakuitvoer.
Kenmerken en voordelen
DweilenVoor nog betere schoonmaakresultaten kan de RCV 3 ook dweilen. Gebruik indien nodig de dweilunit met microvezeldoek, vul de verswatertank en je bent klaar om te gaan. De schoonmaakrobot RCV 3 kan worden gebruikt voor alleen stofzuiger, voor alleen dweilen of met beide opties samen in de gecombineerde reinigingsmodus.
Nauwkeurige navigatieMet LiDAR-sensoren op de RCV 3 kan deze zeer nauwkeurig de kamers opnemen en gedetailleerde kaarten maken voor veilig schoonmaken. Met zijn snelle en robuuste LiDAR-navigatie scant de RCV 3 je kamers en beschikt zo over de beste kaarten om ook in het donker veilig en betrouwbaar door kamers te navigeren.
ValsensorenDe valsensoren voorkomen op betrouwbare wijze dat de RCV 3 van trappen of andere verhogingen valt. De sensoren scannen de vloer. Als een grote diepte wordt gedetecteerd, ontvangt de controller een signaal dat de robot triggert om te draaien.
Privacy en updates
- Als in Duitsland gevestigde fabrikant hecht Kärcher veel belang aan gegevensbescherming en voldoet het met de grootst mogelijke zorgvuldigheid aan alle wettelijke vereisten die hier gelden.
- Al het dataverkeer tussen de Home Robots app op je smartphone en je stofzuig- en dweilrobot verloopt via een cloud met servers die zich exclusief in Duitsland bevinden.
- Regelmatige updates verbeteren en breiden de prestaties van de vacuümrobot en app uit. Daarnaast wordt de beveiliging van het systeem continu aangepast aan de huidige eisen.
Spraakuitvoer
- Altijd goed geïnformeerd: de RCV 3 gebruikt spraakuitvoer om belangrijke informatie te geven en de actuele status te delen.
- Als de RCV 3 robotstofzuiger hulp of service nodig heeft, zal hij je dat in veel situaties laten weten via spraakuitvoer.
Handig bestuurd via de app met WLAN
- Met de app kunnen veel instellingen worden aangepast aan individuele voorkeuren.
- Met de app kun je de schoonmaakrobot RCV 3 configureren en vanaf elke locatie bedienen. Ook als je niet thuis bent.
- Via de app is informatie beschikbaar over de huidige status van het apparaat en een display met de huidige reinigingsvoortgang.
Nauwkeurige mapping met veelzijdige aanpassingsopties
- De app kan meerdere plattegronden opslaan, b.v. voor meerdere verdiepingen.
- Het is mogelijk om zones te definiëren waar je niet wilt dat de robot gaat schoonmaken (bijv. kattenkrabber, speelplekken in kinderkamers of obstakels waar de robot niet omheen kan).
- Definitie van geselecteerde gebieden die meerdere keren moeten worden schoongemaakt, moeten worden gereinigd met een intensieve reinigingsmodus of moeten worden gedweild met meer water.
Aanpassing van de reinigingsparameters
- Definitie van verschillende reinigingsparameters in de app, voor individuele delen van kamers (bijv. zuigkracht of watervolume, aantal reinigingen per oppervlak).
Timer
- Via de app kun je schoonmaaktijden inplannen en schoonmaakplannen maken.
- De RCV 3 start zelfstandig schoonmaakritten op basis van geplande data/tijden.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Oplaadtijd oplaadbare accu (min)
|230
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Accucapaciteit (Ah)
|3,2
|Looptijd accu per oplaadbeurt (min)
|120
|Oppervlakteprestatie (afhankelijk van de reinigingsmodus) (m²/u)
|85
|Afvalcontainer (ml)
|500
|2-in-1 afvalcontainer (ml)
|300
|2-in-1 schoonwatertank (ml)
|170
|Zuigkracht (Pa)
|2500
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|67
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht robotstofzuiger (incl. dweilunit en microvezeldoek) (kg)
|3,7
|Gewicht basisstation (kg)
|0,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|6,9
|Robot hoogte vacuüm (mm)
|94
|Robot diameter (mm)
|350
|Afmetingen basisstation (l x b x h) (mm)
|80 x 150 x 102
Verpakkingsinhoud
- Reinigingsborstel
- Zijborstel: 2 x
- Filters: 2 x
- Schoonmaaktool
- Dweilunit
- Reinigingsdoek: 2 x
- 2-in-1 afvalcontainer inclusief schoonwatertank
- Afvalcontainer
- Laadstation
Uitvoering
- Autonome reiniging
- Valsensoren
- Bediening via app
- Verbinding via WLAN
- Slimme diensten / functies in de app
- Spraakuitvoer
- Lasernavigatiesysteem (LiDAR)
- Timer: Meerdere timers mogelijk
- Reinigingsmodi: Droogreiniging/ Nat reinigen/ Gecombineerde reiniging (nat en droog)/ Automatisch systeem/ Spot
Videos
Toepassingen
- Harde vloeren
- Op laagpolig tapijt
Accessoires
Reserveonderdelen RCV 3
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.