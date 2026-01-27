Robotstofzuiger met dweilfunctie RCV 5 Comfort
De RCV 5 Comfort gebruikt LiDAR-navigatie, AI en een dubbel lasersysteem om obstakels te vermijden. Bedienbaar via een app, stofzuigt autonoom tapijten en harde vloeren en kan nat dweilen.
De RCV 5 Comfort combineert kunstmatige intelligentie met een dubbel lasersysteem met camera om obstakels zoals kabels of schoenen te herkennen en veilig te vermijden. Eenmaal gestart begint de robot autonoom te stofzuigen: droog vuil wordt betrouwbaar in de vuilcontainer getransporteerd door een roterende borstel, zijborstels en een krachtige blazer. Een ultrasone tapijtsensor herkent tapijten en activeert de krachtige Auto Boost in de zuigstand. De RCV 5 kan optioneel worden uitgerust met een dweilunit voor nat reinigen. In de dweilmodus vermijdt de robot automatisch tapijten. Met behulp van LiDAR-omgevingsdetectie maakt de RCV 5 een ruimtekaart die kan worden aangepast in de app. Zo kunnen gebieden worden gedefinieerd waarin de robot alleen mag stofzuigen of dweilen. De robot wordt bestuurd via een app, schema of met een druk op de knop. De schoonmaakstatus kan worden bijgehouden in de app. Bij problemen informeert de RCV 5 je via spraakuitvoer. Als de klus geklaard is, of tussendoor als dat nodig is, keert hij automatisch terug naar het slimme laad- en zuigstation, waar hij automatisch het stofreservoir leegt en de batterij oplaadt.
Kenmerken en voordelen
DweilenVoor nog betere schoonmaakresultaten kan de RCV 5 ook dweilen. Gebruik indien nodig de dweilunit met microvezeldoek, vul de verswatertank en je bent klaar om te gaan. De schoonmaakrobot RCV 5 kan worden gebruikt voor alleen stofzuigen, alleen voor nat dweilen of met beide opties samen in de gecombineerde reinigingsmodus.
Nauwkeurige navigatie met behulp van kunstmatige intelligentieMet de snelle, robuuste LiDAR-navigatie scant en brengt de robot de ruimtes nauwkeurig in kaart, zodat ook in het donker de beste oriëntatie voor betrouwbare schoonmaakritten gegarandeerd is. Uitgerust met een dubbele lasersensor en camera, kan de robot zelfs kleine of platte objecten detecteren die te laag zijn voor de LiDAR (bijvoorbeeld schoenen, sokken of kabels). Als het dubbele lasercamerasysteem obstakels herkent, worden deze op de kaart weergegeven. De robot rijdt er met een intelligente navigatiemanoeuvre omheen en voorkomt zo dat hij vast komt te zitten of beschadigd raakt.
Automatische stofafvoerDe regelmatige automatische lediging van het stofreservoir maakt aanzienlijk langere autonome reinigingstijden mogelijk voor de RCV 5. Het stofreservoir van de RCV 5 hoeft niet handmatig te worden geleegd, waardoor contact met stof en vuil wordt voorkomen. Het regelmatig legen van het stofreservoir garandeert een constant hoge zuigkracht van de RCV 5.
Tapijtdetectie en Auto Boost
- De RCV 5 detecteert automatisch tapijtoppervlakken met behulp van een ultrasone sensor en toont deze op de plattegrond in de app.
- Als dweilen is geactiveerd, vermijdt de robot de gedetecteerde tapijtoppervlakken en gaat er omheen.
- De Auto Boost-functie verhoogt naar behoefte de zuigkracht op tapijtoppervlakken voor nog betere schoonmaakresultaten.
Aanpassing van de reinigingsparameters
- Definitie van verschillende reinigingsparameters in de app, voor individuele delen van kamers (bijv. zuigkracht of watervolume, aantal reinigingen per oppervlak).
Handig bestuurd via de app met WLAN
- Met de app kunnen veel instellingen worden aangepast aan individuele voorkeuren.
- Met de app kun je de schoonmaakrobot RCV 5 configureren en vanaf elke locatie bedienen. Ook als je niet thuis bent.
- Via de app is informatie beschikbaar over de huidige status van het apparaat en een display met de huidige reinigingsvoortgang.
Nauwkeurige mapping met veelzijdige aanpassingsopties
- De app kan meerdere plattegronden opslaan, b.v. voor meerdere verdiepingen.
- Het is mogelijk om zones te definiëren waar je niet wilt dat de robot gaat schoonmaken (bijv. kattenkrabber, speelplekken in kinderkamers of obstakels waar de robot niet omheen kan).
- Definitie van geselecteerde gebieden die meerdere keren moeten worden schoongemaakt, moeten worden gereinigd met een intensieve reinigingsmodus of moeten worden gedweild met meer water.
Spraakuitvoer
- Altijd goed geïnformeerd: de RCV 5 gebruikt spraakuitvoer om belangrijke informatie te geven en de actuele status te delen.
- Als de RCV 5 robotstofzuiger hulp of service nodig heeft, zal hij je dat in veel situaties laten weten via spraakuitvoer.
Privacy en updates
- Als in Duitsland gevestigde fabrikant hecht Kärcher veel belang aan gegevensbescherming en voldoet het met de grootst mogelijke zorgvuldigheid aan alle wettelijke vereisten die hier gelden.
- Al het dataverkeer tussen de Home Robots app op je smartphone en je stofzuig- en dweilrobot verloopt via een cloud met servers die zich exclusief in Duitsland bevinden.
- Regelmatige updates verbeteren en breiden de prestaties van de vacuümrobot en app uit. Daarnaast wordt de beveiliging van het systeem continu aangepast aan de huidige eisen.
Vliesfilterzak
- Stof en vuil worden betrouwbaar opgevangen in de vliesfilterzak.
- Zeer eenvoudige en hygiënische afvoer van het verzamelde vuil.
- De vliesfilterzak wordt automatisch verzegeld wanneer deze uit het station wordt getrokken. Hierdoor blijft het vuil veilig in de zak en komt er geen stof vrij wanneer de zak wordt vervangen.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Oplaadtijd oplaadbare accu (min)
|230
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Accucapaciteit (Ah)
|5,2
|Looptijd accu per oplaadbeurt (min)
|120
|Oppervlakteprestatie (afhankelijk van de reinigingsmodus) (m²/u)
|85
|Afvalcontainer (ml)
|330
|Schoonwatertank (ml)
|240
|Zuigkracht (Pa)
|5000
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|66
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht robotstofzuiger (incl. dweilunit en microvezeldoek) (kg)
|3,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|12,5
|Robot hoogte vacuüm (mm)
|97
|Robot diameter (mm)
|350
|Afmetingen basisstation (l x b x h) (mm)
|135 x 150 x 99
Verpakkingsinhoud
- Reinigingsborstel
- Zijborstel: 2 x
- Filters: 2 x
- Schoonmaaktool
- Dweilunit
- Reinigingsdoek: 2 x
- Afvalcontainer
- Schoonwatertank
Uitvoering
- Autonome reiniging
- Valsensoren
- Tapijtsensor
- Oplaad- en zuigstation
- Bediening via app
- Verbinding via WLAN
- Slimme diensten / functies in de app
- Spraakuitvoer
- Lasernavigatiesysteem (LiDAR)
- Lasersensor en camera
- Timer: Meerdere timers mogelijk
- Reinigingsmodi: Droogreiniging/ Nat reinigen/ Gecombineerde reiniging (nat en droog)/ Automatisch systeem/ Spot
Toepassingen
- Verzegelde harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC
- Op laagpolig tapijt
Accessoires
Reserveonderdelen RCV 5 Comfort
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.