RVF 7
Autonoom stofzuigen en dweilen: De RVF 7 reinigt moeiteloos harde vloeren en laagpolige tapijten. Kleine obstakels worden gemakkelijk ontweken dankzij de camera en AI.
Ervaar moeiteloos vloerreinigen met de intelligente RVF 7. De innovatieve robotstofzuiger en -dweil reinigt niet alleen harde vloeren, maar ook laagpolige tapijten – en dat volledig autonoom. Dankzij intelligente LiDAR-navigatie, camera en AI-technologie herkent hij obstakels en navigeert hij feilloos door alle kamers. Met een zuigkracht tot 10.000 Pascal verwijdert hij moeiteloos vuil tijdens het droog reinigen, terwijl de bewezen roltechnologie zorgt voor een uitstekende natte reiniging. Bedien de RVF 7 eenvoudig via de app en geniet van meer vrije tijd terwijl hij je huis sprankelend schoon houdt.
Kenmerken en voordelen
Bewezen rollertechnologieDe roterende rol wordt continu bevochtigd met schoon water en na elke rotatie grondig schoongeveegd. Dit garandeert een hygiënische reiniging en verwijdert effectief vuil.
Intelligente vuildetectieDe RVF 7 herkent de mate van vervuiling en past vervolgens automatisch de reinigingsparameters aan voor een efficiënte en grondige reiniging.
Live camera met toegang op afstandVia de app heb je altijd toegang tot de live camera van jouw verbonden RVF 7, zodat je jouw huis ook onderweg in de gaten kunt houden.
Nauwkeurige navigatie met LiDAR en kunstmatige intelligentie
- Maakt snelle en nauwkeurige detectie van kamers mogelijk, zelfs in het donker. Dit betekent dat de robotstofzuiger altijd zijn positie behoudt en betrouwbaar reinigt.
- De extra enkele lasersensor en de intelligente camera herkennen kleine of platte objecten die onzichtbaar zijn voor de LiDAR. Obstakels worden overgebracht naar de opgeslagen kaarten.
- De LiDAR-navigatie heeft een verzonken sensor die de totale hoogte van de robot verlaagt, waardoor optimale reiniging mogelijk is, zelfs onder laag meubilair.
Optilbare dweilrol en hoofdborstel met anti-haarwikkeltechnologie
- Als de RVF 7 nat vuil of vloeistof op de vloer detecteert, gaat de hoofdborstel voor droog reinigen automatisch omhoog.
- Als de RVF 7 tijdens het nat reinigen een tapijt detecteert, gaat de dweilrol automatisch omhoog om het tapijt te beschermen tegen vocht (individueel instelbaar in de app).
- De hoofdborstel is uitgerust met een speciaal anti-haarklemelement, waardoor lange haren zich veel minder snel om de borstel wikkelen en daardoor veel gemakkelijker kunnen worden verwijderd.
Twee-tanksysteem met geïntegreerde sensor
- De microvezelrollen worden continu bevochtigd met water uit de schoonwatertank, terwijl het vuile water in een aparte tank wordt opgevangen. Voor schone vloeren – elke keer dat je dweilt.
- De geïntegreerde meldingsfunctie signaleert visueel, akoestisch en met een melding in de app wanneer de schoonwatertank leeg of de vuilwatertank vol is.
Laadstation incl. vloerbeschermingsplaat
- De RVF 7 controleert constant het accuniveau tijdens het reinigen, keert indien nodig automatisch terug naar het laadstation en reinigt na het opladen automatisch verder.
- De meegeleverde vloerbeschermingsplaat beschermt kwetsbare vloeren tegen vocht dat door de dweilrol kan worden vrijgegeven.
Modus wijzigen met één druk op de knop
- Snel en eenvoudig wisselen van reinigingsmodus met één druk op de knop direct op de machine, de bediening is intuïtief, comfortabel en mogelijk zonder app.
Machinewasbare rol
- De dweilrol is machinewasbaar tot 60 °C. Dit betekent dat zelfs hardnekkig vuil dat zich in de loop der tijd in de microvezelrol heeft opgehoopt, effectief kan worden verwijderd.
- Reinigen van de rol in de wasmachine biedt een veel hygiënischer resultaat, naast eenvoudig reinigen onder stromend water.
Handige app-bediening
- Aangepaste instellingen voor schoonmaakparameters: plattegronden maken voor verschillende verdiepingen, no-go zones instellen, kamers een naam geven, schoonmaaktijden instellen en nog veel meer.
- Zuigkracht, waterverbruik en andere reinigingsinstellingen kunnen per kamer individueel worden ingesteld.
- De voortgang van de reiniging kun je continu bekijken en gedetailleerde reinigingsrapporten kunnen worden opgevraagd.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Oplaadtijd oplaadbare accu (min)
|230
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Accuspanning (V)
|14,4
|Accucapaciteit (Ah)
|5,2
|Zuigkracht (Pa)
|max. 13000
|Schoonwatertank (ml)
|300
|Afvalwater tank (ml)
|130
|Afvalcontainer (ml)
|250
|Looptijd accu per oplaadbeurt (min)
|150 (zuigen)
|Oppervlakteprestatie (m²)
|160 (zuigen) / 60 (zuigen en dweilen)
|Afmetingen robot (L x B x H) (mm)
|105
|Robot diameter (mm)
|360
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|5,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|9,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|350 x 350 x 105
Verpakkingsinhoud
- Reinigingsborstel
- Reinigingsmiddelen: Vloerreiningsmiddel universeel RM 536, 2 x 30 ml, Foam Stop ongeparfumeerd, 30 ml
- Afvalcontainer
- Zijborstel: 4 x
- Dweilunit
- Microvezelwals: 2 Stuk(s)
- Filters: 2 x
- Schoonmaaktool
- Schoonwatertank
- Afvalwater tank
- Laadstation
- Vloerbescherming/parkeerplaat
Uitvoering
- Valsensoren
- Autonome reiniging
- AI-vuildetectie
- AI-obstakeldetectie
- live camera
- Tapijtsensor
- Bediening via app
- Verbinding via WLAN
- Verbinding via Bluetooth
- Slimme diensten / functies in de app
- Spraakuitvoer
- Lasernavigatiesysteem (LiDAR)
- Timer: Meerdere timers mogelijk
- Droogreinigingsmodus
- Gecombineerde reinigingsmodus (nat en droog)
- Dicht bij de rand vegen
- Opklapbare reinigingsborstel
- Opklapbare dweil
Toepassingen
- Voor alle harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC
- Op laagpolig tapijt
Accessoires
Reserveonderdelen RVF 7
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.