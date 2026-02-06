RVF 7 Comfort
Autonoom stofzuigen en dweilen: De RVF 7 Comfort met camera en AI reinigt harde vloeren en laagpolige tapijten, terwijl het multifunctionele station voor nog meer autonomie zorgt.
Ervaar moeiteloos vloerreinigen met de intelligente RVF 7 Comfort. De innovatieve robotstofzuiger en -dweil reinigt niet alleen harde vloeren, maar ook laagpolige tapijten – en dat volledig autonoom. Dankzij intelligente LiDAR-navigatie, camera en AI-technologie herkent hij obstakels en navigeert hij feilloos door alle kamers. Met een zuigkracht tot 10.000 pascal verwijdert hij moeiteloos vuil tijdens het droog reinigen, terwijl de bewezen Kärcher-roltechnologie zorgt voor een uitstekende natreiniging. Het multifunctionele station van de RVF 7 Comfort zorgt voor nog meer autonomie. Zodra er geen vers water meer is of de reservoirs voor vuil water en droog vuil vol zijn, beweegt de RVF 7 Comfort automatisch naar het station. Daar wordt vers water bijgevuld en vuil water en droog vuil worden afgevoerd - alles zonder enige tussenkomst. Bedien de RVF 7 Comfort gemakkelijk via de app en geniet van meer vrije tijd terwijl hij je huis sprankelend schoon houdt.
Kenmerken en voordelen
Bewezen rollertechnologieDe roterende rol wordt continu bevochtigd met vers water en na elke rotatie grondig geveegd. Dit garandeert een hygiënische en effectieve natte reiniging van harde vloeren.
Intelligente vuildetectieDe RVF 7 Comfort herkent de mate van vervuiling en past vervolgens automatisch de reinigingsparameters aan voor een efficiënte en grondige reiniging.
Live camera met toegang op afstandJe hebt via de app altijd toegang tot de live camera van jouw verbonden RVF 7 Comfort, zodat je jouw huis ook onderweg in de gaten kunt houden.
Nauwkeurige navigatie met LiDAR en kunstmatige intelligentie
- Maakt snelle en nauwkeurige detectie van kamers mogelijk, zelfs in het donker. Dit betekent dat de robotstofzuiger altijd zijn positie behoudt en betrouwbaar reinigt.
- De extra enkele lasersensor en de intelligente camera herkennen kleine of platte voorwerpen, zoals schoenen, sokken of kabels, die onzichtbaar zijn voor de LiDAR.
- Als het lasercamerasysteem obstakels detecteert, worden deze overgebracht naar de opgeslagen kaarten.
Optilbare dweilrol en hoofdborstel met anti-haarwikkeltechnologie
- Als de RVF 7 Comfort nat vuil of vloeistof op de vloer detecteert, gaat de hoofdborstel voor droog reinigen automatisch omhoog.
- Als de RVF 7 Comfort tijdens het nat reinigen een tapijt detecteert, wordt de dweilrol automatisch omhoog gebracht om het tapijt te beschermen tegen vocht (individueel instelbaar in de app).
- De hoofdborstel is uitgerust met een speciaal anti-haarklemelement, waardoor lange haren zich veel minder snel om de borstel wikkelen en daardoor veel gemakkelijker kunnen worden verwijderd.
Twee-tanksysteem met geïntegreerde sensor
- De microvezelrollen worden continu bevochtigd met water uit de schoonwatertank, terwijl het vuile water in een aparte tank wordt opgevangen. Voor schone vloeren – elke keer dat je dweilt.
Multifunctioneel station
- Het multifunctionele station leegt en vult de watertanks en leegt de droogvuilbak automatisch. De robot gaat vervolgens zelfstandig verder met reinigen.
- Na elke reinigingsbeurt wordt de dweilrol automatisch gereinigd met warm water en vervolgens gedroogd met warme lucht.
Modus wijzigen met één druk op de knop
- Snel en eenvoudig wisselen van reinigingsmodus met één druk op de knop, direct op de machine of op het multifunctionele station. De bediening is intuïtief, comfortabel en mogelijk zonder app.
Machinewasbare rol
- De dweilrol is machinewasbaar tot 60 °C. Dit betekent dat zelfs hardnekkig vuil dat zich in de loop der tijd in de microvezelrol heeft opgehoopt, effectief kan worden verwijderd.
- Een andere mogelijkheid om de microvezelrol te reinigen, naast het reinigen in het multifunctionele station.
Handige app-bediening
- Aangepaste instellingen voor schoonmaakparameters: plattegronden maken voor verschillende verdiepingen, no-go zones instellen, kamers een naam geven, schoonmaaktijden instellen en nog veel meer.
- Zuigkracht, waterverbruik en andere reinigingsinstellingen kunnen per kamer individueel worden ingesteld.
- De voortgang van de reiniging kun je continu bekijken en gedetailleerde reinigingsrapporten kunnen worden opgevraagd.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Oplaadtijd oplaadbare accu (min)
|230
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Accuspanning (V)
|14,4
|Accucapaciteit (Ah)
|5,2
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|< 67
|Zuigkracht (Pa)
|max. 13000
|Schoonwatertank (ml)
|300
|Afvalwater tank (ml)
|130
|Afvalcontainer (ml)
|250
|Looptijd accu per oplaadbeurt (min)
|150 (zuigen)
|Oppervlakteprestatie (m²)
|160 (zuigen) / 60 (zuigen en dweilen)
|Schoonwatertank multifunctioneel station (l)
|3
|Vuilwatertank multifunctioneel station (l)
|2,4
|Filterzakken multifunctioneel station (l)
|4
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Afmetingen robot (L x B x H) (mm)
|105
|Robot diameter (mm)
|360
|fmetingen van het multifunctionele station (L x B x H) (mm)
|450 x 400 x 520
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|5,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|20,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|350 x 350 x 105
Verpakkingsinhoud
- Reinigingsborstel
- Reinigingsmiddelen: Vloerreiningsmiddel universeel RM 536, 500 ml, Foam Stop ongeparfumeerd, 2 x 30 ml
- Afvalcontainer
- Aantal filterzakken: 2 Stuk(s)
- Zijborstel: 4 x
- Dweilunit
- Microvezelwals: 2 Stuk(s)
- Filters: 2 x
- Schoonmaaktool
- Schoonwatertank
- Afvalwater tank
- Multifunctioneel station
- Vloerbescherming/parkeerplaat
Uitvoering
- Valsensoren
- Autonome reiniging
- AI-vuildetectie
- AI-obstakeldetectie
- live camera
- Tapijtsensor
- Bediening via app
- Verbinding via WLAN
- Verbinding via Bluetooth
- Slimme diensten / functies in de app
- Spraakuitvoer
- Lasernavigatiesysteem (LiDAR)
- Timer: Meerdere timers mogelijk
- Droogreinigingsmodus
- Gecombineerde reinigingsmodus (nat en droog)
- Autonome reiniging: heet water
- Automatisch dweilen: heet water
- Automatisch tank vullen
- Automatisch tank legen
- Automatische stofafvoer
- Dicht bij de rand vegen
- Opklapbare reinigingsborstel
- Opklapbare dweil
- Materiaal van de filterzakken: Fleece
Videos
Toepassingen
- Harde vloeren
- Op laagpolig tapijt
Accessoires
Reserveonderdelen RVF 7 Comfort
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.