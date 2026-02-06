Robotmaaier RCX 4
De RCX 4 robotmaaier maait draadloos en volledig automatisch dankzij GPS, RTK en AI-camera. Dankzij de vierwielaandrijving kan hij zelfs uitdagend terrein probleemloos aan en beschermt hij het gazon.
De RCX 4 robotmaaier maait gazons tot 1500 vierkante meter draadloos en volledig automatisch. GPS, RTK-antenne en AI-camera maken navigatie zonder grensdraden mogelijk. De nauwkeurige positionering maakt het mogelijk om in parallelle banen te maaien en voltooit het werk in de kortst mogelijke tijd. Obstakels zoals bomen of egels worden op intelligente wijze herkend en op de optimale afstand vermeden. De maaihoogte is variabel in te stellen tussen de 2 en 6 centimeter. De robotmaaier brengt de werkoppervlakken in kaart via app-afstandsbediening of AI-oppervlakteherkenning. Er kunnen werkzones en no-go zones worden ingesteld. Individuele instellingen voor planning, rijgedrag en nog veel meer kunnen eenvoudig via de app worden uitgevoerd. De vierwielaandrijving maakt hellingen tot 60 procent en bijzonder wendbare rotatie mogelijk om het gazon te beschermen. Op het LCD-display zijn alle basisinstellingen af te lezen en te wijzigen.
Kenmerken en voordelen
Navigatie via GPS en RTK
- Er is geen begrenzingskabel nodig, wat tijdrovende installatie of uitgebreid nawerk bespaart.
- Door te communiceren met satellieten en de RTK-antenne is de positionering tot op de centimeter nauwkeurig om precieze werkgebieden te definiëren.
- Het in kaart brengen van het maaigebied kan eenvoudig worden gedaan met behulp van de directe afstandsbediening van de robotmaaier.
AI-camera
- De 3D-stereocamera herkent oppervlakken zoals gras of steen en kan daardoor zelfstandig het maaigebied in kaart brengen.
- De AI-aangedreven camera detecteert op intelligente wijze objecten en past het rijgedrag aan, afhankelijk van het obstakel. De robotmaaier benadert bomen of struiken, maar houdt grote afstand tot levende wezens.
- Als het GPS-signaal zwak is, ondersteunt de camera navigatie zodat de robotmaaier efficiënt en veilig rijdt.
Parallelle maaipaden
- De robotmaaier maakt tijdens het maaien parallelle paden voor maximale efficiëntie. De afstand tussen de sporen kan individueel worden aangepast.
- Als je rijstroken wilt vermijden, kan de robotmaaier na elk maaiproces van richting veranderen of een individuele maaihoek kiezen.
Vierwielaandrijving
- Met zijn 3 aangedreven wielen kan de robotmaaier hellingen tot 60% berijden en maaien.
- Als de oppervlakken oneffen zijn, kan de robotmaaier zichzelf uit moeilijke situaties bevrijden.
- Dit kan hogere drempels overschrijden, b.v. B. om te schakelen tussen 2 gebieden met verschillende hoogtes.
Zachte rotatie
- Dankzij het samenspel van de wielen met het 360° flexibele achterwiel draait de robotmaaier zacht en is hij vriendelijk voor het gazon.
Regensensor
- De robotmaaier detecteert met zijn sensor of het regent en rijdt vervolgens naar het laadstation totdat het gazon weer droog is.
- De instelling kan echter individueel worden aangepast, zodat het apparaat ook in de regen draait of de time-out wordt aangepast.
LCD scherm
- Dankzij het grote LCD-display is de status van de robotmaaier op elk moment op het apparaat af te lezen.
- De basisinstellingen kunnen via het display direct op het apparaat worden uitgevoerd.
Automatisch schema met meerdere zones
- Afhankelijk van het gebied en de omstandigheden maakt de robotmaaier een individueel schema, dat hij vervolgens regelmatig uitvoert.
- Er kunnen verschillende zones worden gecreëerd waartussen de robotmaaier zelfstandig en gericht kan schakelen.
- Het schema kan individueel worden aangepast, bijv. om op een bepaald tijdstip van de dag niet naar een bepaalde maaizone te rijden.
Specificaties
Technische gegevens
|Oppervlakteprestatie (m²)
|1500
|Type maaier
|Vrij bewegende messen
|Aantal bladen
|3
|Snijbreedte (cm)
|22
|Snijhoogte (mm)
|20 / 60
|hellingsgraad (%)
|max. 60
|Maaitoepassing
|Mulchen
|Navigatietechnologie
|GPS / RTK / AI-camera
|Cameratype
|3D-stereo
|Bepaling van het maaioppervlak
|GPS-beperking / Grasdetectie
|Smalste gangbreedte (cm)
|80
|Aantal maaizones (Stuk(s))
|max. 10
|Oplaadtijd accu (min)
|75
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Accuspanning (V)
|18
|Accucapaciteit (Ah)
|5
|Laadstroom (A)
|3
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|60
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Zwart
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|680 x 420 x 275
|Maaitijd per acculading (min)
|90
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|12,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|31
Verpakkingsinhoud
- Laadstation
- RTK-antenne
- Haringen voor het bevestigen van het laadstation: 8 Stuk(s)
- Haringen voor het bevestigen van de RTK-antenne: 4 Stuk(s)
- Schroeven voor montage van de RTK-antenne: 4 Stuk(s)
- Maaibladen en schroeven: 9 Stuk(s)
Uitvoering
- Navigatie logica: Systematische trajecten
- No-go-zones
- Randsnijfunctie
- Sensortechnologie: Optische sensor/ Regensensor/ Optilsensor/ Anti-kantelsensor/ Schoksensor
- LoRa®
- Bediening via app
- Verbinding via WLAN
- Verbinding via Bluetooth
- Slimme diensten / functies in de app
- Pincodeslot
- Firmware-update OTA
- Zwevend maaidek
- Vierwielaandrijving
- scherm
- Regen vertraging
- Aantal wielen: 3 Stuk(s)
- Handgreep
- Bescherming tegen diefstal
