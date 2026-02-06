Robotmaaier RCX 6
Dankzij de vierwielaandrijving beheerst de RCX 6 robotmaaier veeleisend terrein en beschermt tegelijkertijd het gazon. Draadloos en volledig automatisch maaien wordt mogelijk gemaakt door GPS, RTK en AI-camera.
De RCX 6 robotmaaier navigeert zonder begrenzingskabel dankzij GPS, RTK-antenne en AI-camera. De nauwkeurige positionering maakt het mogelijk om in parallelle banen te maaien en zorgt voor een efficiënte gazonverzorging in de kortst mogelijke tijd. Er kan moeiteloos tot 3000 vierkante meter gazon worden bewerkt. De maaihoogte is in te stellen tussen de 2 en 10 centimeter en afhankelijk van het gebied automatisch via de app aan te passen. Bovendien zijn de basisinstellingen af te lezen en te wijzigen op het LCD-display. Obstakels worden op intelligente wijze herkend en vermeden – de afstand is afhankelijk van het type obstakel. De RCX 6 maait dichtbij bomen en houdt tegelijkertijd een goede afstand tot dieren zoals egels. De vierwielaandrijving kan niet alleen hellingen tot 70 procent aan, maar zorgt ook voor bochten die bijzonder zacht zijn voor het gazon. De werkoppervlakken worden in kaart gebracht via app-afstandsbediening of automatisch met behulp van AI-oppervlakteherkenning. Het werkgebied kan in verschillende zones worden verdeeld en bovendien worden voorzien van no-go zones. Individuele instellingen voor planning, rijgedrag en nog veel meer kunnen via de app worden uitgevoerd.
Kenmerken en voordelen
Navigatie via GPS en RTK
- Er is geen begrenzingskabel nodig, wat tijdrovende installatie of uitgebreid nawerk bespaart.
- Door te communiceren met satellieten en de RTK-antenne is de positionering tot op de centimeter nauwkeurig om precieze werkgebieden te definiëren.
- Het in kaart brengen van het maaigebied kan eenvoudig worden gedaan met behulp van de directe afstandsbediening van de robotmaaier.
AI-camera
- De 3D-stereocamera herkent oppervlakken zoals gras of steen en kan daardoor zelfstandig het maaigebied in kaart brengen.
- De AI-aangedreven camera detecteert op intelligente wijze objecten en past het rijgedrag aan, afhankelijk van het obstakel. De robotmaaier nadert bomen of struiken, maar houdt een grote afstand tot levende wezens.
- Als het GPS-signaal zwak is, ondersteunt de camera navigatie zodat de robotmaaier efficiënt en veilig rijdt.
Parallelle maaipaden
- De robotmaaier maakt tijdens het maaien parallelle paden voor maximale efficiëntie. De afstand tussen de sporen kan individueel worden aangepast.
- Als je rijstroken wilt vermijden, kan de robotmaaier ook na elk maaiproces van richting veranderen of een individuele maaihoek kiezen.
Vierwielaandrijving
- Met zijn 3 aangedreven wielen kan de robotmaaier hellingen tot 70% berijden en maaien.
- Als de oppervlakken oneffen zijn, kan de robotmaaier zichzelf uit moeilijke situaties bevrijden.
- Dit kan hogere drempels overschrijden, b.v. B. om te schakelen tussen 2 gebieden met verschillende hoogtes.
Zachte rotatie
- Dankzij het samenspel van de wielen met het 360° flexibele achterwiel draait de robotmaaier zacht en is hij vriendelijk voor het gazon.
Automatische maaihoogte-instelling
- De maaihoogte kan worden geselecteerd binnen een breed bereik van 2 tot 10 cm.
- De maaihoogte wordt elektronisch aangepast door deze in de app in te stellen.
- Voor elke maaizone kan een andere maaihoogte worden geselecteerd, die de robotmaaier vervolgens onafhankelijk instelt.
Dubbel maaidek
- Dankzij de 2 mesplaten heeft de robotmaaier een grote maaibreedte van 35 cm, waardoor het maaiproces sneller en efficiënter verloopt.
Regensensor
- De robotmaaier detecteert regen via zijn sensor en rijdt vervolgens naar het laadstation totdat het gazon weer droog is.
- De instelling kan individueel worden aangepast als je in de regen wilt rijden of andere pauzes wilt nemen.
LCD scherm
- Dankzij het grote LCD-display is de status van de robotmaaier op elk moment op het apparaat af te lezen.
- De basisinstellingen kunnen via het display direct op het apparaat worden uitgevoerd.
Automatisch schema met meerdere zones
- Afhankelijk van het gebied en de omstandigheden maakt de robotmaaier een individueel schema dat de RCX 6 regelmatig uitvoert.
- Er kunnen verschillende zones worden gecreëerd waartussen de robotmaaier zelfstandig en gericht kan schakelen.
- Het schema kan individueel worden aangepast, bijv. om op een bepaald tijdstip van de dag niet naar een bepaalde maaizone te rijden.
Specificaties
Technische gegevens
|Oppervlakteprestatie (m²)
|3000
|Type maaier
|Vrij bewegende messen
|Aantal bladen
|6
|Snijbreedte (cm)
|35
|Snijhoogte (cm)
|2 / 10
|hellingsgraad (%)
|max. 70
|Maaitoepassing
|Mulchen
|Navigatietechnologie
|GPS / RTK / AI-camera
|Cameratype
|3D-stereo
|Bepaling van het maaioppervlak
|GPS-beperking / Grasdetectie
|Smalste gangbreedte (cm)
|80
|Aantal maaizones (Stuk(s))
|max. 10
|Oplaadtijd accu (min)
|35
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Accuspanning (V)
|18
|Accucapaciteit (Ah)
|5
|Laadstroom (A)
|5
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|60
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Zwart
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|868 x 535 x 297
|Afmetingen robot (L x B x H) (mm)
|735 x 510 x 270
|Gewicht robot (kg)
|14,4
|Maaitijd per acculading (min)
|75
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|14,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|29,8
Verpakkingsinhoud
- Laadstation
- RTK-antenne
- Haringen voor het bevestigen van het laadstation: 8 Stuk(s)
- Haringen voor het bevestigen van de RTK-antenne: 4 Stuk(s)
- Schroeven voor montage van de RTK-antenne: 4 Stuk(s)
- Maaibladen en schroeven: 18 Stuk(s)
Uitvoering
- Navigatie logica: Systematische trajecten
- No-go-zones
- Randsnijfunctie
- Sensortechnologie: Optische sensor/ Regensensor/ Optilsensor/ Anti-kantelsensor/ Schoksensor
- LoRa®
- Bediening via app
- Verbinding via WLAN
- Verbinding via Bluetooth
- Slimme diensten / functies in de app
- Pincodeslot
- Firmware-update OTA
- Zwevend maaidek
- Vierwielaandrijving
- scherm
- Regen vertraging
- Aantal wielen: 3 Stuk(s)
- Werkverlichting
- Handgreep
- Bescherming tegen diefstal
Videos
Toepassingen
- Allerlei gazons met gras tot 10 cm hoog en hellingen tot 70%
Accessoires
Reserveonderdelen RCX 6
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.