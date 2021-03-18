HOUTEN TERRAS REINIGEN GEMAKKELIJK GEMAAKT
Buiten eten, zonnebaden of gewoon gezellig bij elkaar zitten - voor velen is het houten terras de tweede woonkamer in de warme maanden. Een grondige reiniging van het oppervlak en de omgeving is essentieel om ervoor te zorgen dat de uren daar echt plezierig zijn. Deskundigen raden aan om houten oppervlakken twee keer per jaar schoon te maken - in de lente en de herfst. Zodat de vloer er lang als nieuw uitziet.
Maak houten terrassen goed schoon
Houten terrassen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Hiervoor zijn verschillende redenen:
- De vergrijzing wordt verwijderd of verminderd
- Het terras behoudt zijn mooie uitstraling
- Groene afzettingen zoals mos worden verwijderd
- Er zijn geen gladde plekken op het hout
- Er is geen wateroverlast / vochtige plekken door rondslingerend vuil
- Schadelijke schimmels kunnen zich niet vermenigvuldigen
Aangezien hout gevoelig is voor sterke mechanica, moet, afhankelijk van het type (hard of zacht hout), de keuze van de methode en accessoires voor het reinigen goed worden overwogen. Om er zeker van te zijn dat de juiste procedure is gekozen, is het daarom altijd aan te raden om altijd eerst een klein stukje op een minder zichtbare plek te testen.
Gelijkmatige en efficiënte reiniging met de Patio Cleaner PCL 4
Terrasreiniging is bijzonder eenvoudig met de elektrisch aangedreven Patio Cleaner PCL 4. Twee roterende borstels en een geïntegreerde watertoevoer verwijderen zelfs hardnekkig vuil moeiteloos, grondig en gelijkmatig.
Het apparaat hoeft alleen maar op de tuinslang en het stopcontact te worden aangesloten en je kunt het terras voorzichtig onder lage druk gaan schoonmaken: Boven de twee elektrisch aangedreven borstelrollen bevinden zich twee watersproeiers die zonder handmatige inspanning in één handeling het vuil losmaken en wegspoelen. De watertoevoer is handmatig te regelen en te doseren. Doordat de krachtige motor in het midden is gefixeerd en de borstels tot in de hoeken en randen komen, kan vuil bijvoorbeeld ook langs huismuren eenvoudig worden verwijderd.
Dankzij verwisselbare borstels is de PCL 4 geschikt voor zowel hout- als steenoppervlakken.
Stap voor stap naar een schoon terras
1. Apparaat in gebruik nemen
Voordat de reiniging kan beginnen, moet de PCL 4 worden aangesloten op water en elektriciteit.
2. Watertoevoer openen
Open vervolgens de watertoevoer met de regelaar op het handvat en regel deze naar wens.
3. Gelijkmatig reinigen
Om te beginnen met schoonmaken, knijp je de schakelaar in en beweeg je de Patio Cleaner PCL 4 gelijkmatig in rechte banen over het oppervlak.
4. Losmaken en wegspoelen
Het vuil wordt losgemaakt door de achterwaarts draaiende walsborstels en wordt direct weggespoeld door de waterstraal. Door de in het midden bevestigde motor kun je tot aan de rand, daar waar het juist het meest vies is, van het terras werken.
5. Rolborstels vervangen
De rolborstels zijn eenvoudig en zonder gereedschap te verwisselen. Om stenen terrassen schoon te maken, vervang je de standaardborstels door speciale rolborstels voor stenen oppervlakken.
6. Apparaat uitschakelen
Op de Patio Cleaner PCL 4 bevindt zich een steun waarop het apparaat kan worden geplaatst in het geval van een werkonderbreking: kantel het hiervoor gewoon iets naar voren en leun tegen een muur - zo worden de rolborstels niet afgeplat en beschadigd.
Terras reinigen met hogedrukreiniger
Stap 1: reinigingsmiddel aanbrengen
Grove vervuiling op terrassen is bijzonder eenvoudig te verwijderen met een hogedrukreiniger, bijv. door middel van de Vario-Power spuitlans wordt in de eerste stap een houtreiniger op het oppervlak aangebracht. De 3-in-1 houtreiniger reinigt niet alleen grondig, maar biedt ook UV-bescherming en een natuurlijke wascomponent die het hout verzorgt en beschermt tegen vuil en vocht. Bevochtig het oppervlak gelijkmatig met schuim en laat het reinigingsmiddel twee tot vijf minuten inwerken voor het beste resultaat.
Stap 2: het terras schrobben
Om het terras grondig schoon te maken, verwijder je eerst de vlakstraalsproeier en bevestig je de Power Scrubber PS 30 op de hogedrukreiniger. Het gebruik van de Power Scrubber wordt vooral aanbevolen op houten terrassen omdat de fijne borstelharen in de groeven van het oppervlak komen. Er zitten ook drie hogedruksproeiers in de borstel, die de reinigingsprestaties van de scrubber vele malen verhogen. Beweeg de Power Scrubber nu gelijkmatig heen en weer. Schrob altijd in de richting van de nerf, dus in de lengte - niet dwars - van de planken.
Stap 3: reinigingsmiddel nogmaals aanbrengen
De 3-in-1 houtreiniger kan opnieuw worden aangebracht voor een langdurige bescherming. Hiervoor de spuitlans weer op de hogedrukreiniger bevestigen, het reinigingsmiddel met de vlakstraalsproeier gelijkmatig op het houten oppervlak aanbrengen en laten inwerken (zie stap 1).
Stap 4: spoel het terras af
Spoel tenslotte het houten terras af met de vlakstraal in de richting van de nerf. Werk bij het reinigen van houten terrassen alleen met de vlakstraalsproeier, omdat de puntstraal of vuilfrees een grotere druk op het hout uitoefent en het daarbij kan beschadigen. Houd een afstand van 30 centimeter tot het vloeroppervlak aan om een ideaal spoeleffect te bereiken. Daarna het terras laten drogen.