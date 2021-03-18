Gelijkmatige en efficiënte reiniging met de Patio Cleaner PCL 4

Terrasreiniging is bijzonder eenvoudig met de elektrisch aangedreven Patio Cleaner PCL 4. Twee roterende borstels en een geïntegreerde watertoevoer verwijderen zelfs hardnekkig vuil moeiteloos, grondig en gelijkmatig.

Het apparaat hoeft alleen maar op de tuinslang en het stopcontact te worden aangesloten en je kunt het terras voorzichtig onder lage druk gaan schoonmaken: Boven de twee elektrisch aangedreven borstelrollen bevinden zich twee watersproeiers die zonder handmatige inspanning in één handeling het vuil losmaken en wegspoelen. De watertoevoer is handmatig te regelen en te doseren. Doordat de krachtige motor in het midden is gefixeerd en de borstels tot in de hoeken en randen komen, kan vuil bijvoorbeeld ook langs huismuren eenvoudig worden verwijderd.

Dankzij verwisselbare borstels is de PCL 4 geschikt voor zowel hout- als steenoppervlakken.