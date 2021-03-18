SCHOONMAAKTIPS VOOR THUIS

Mensen over de hele wereld besteden ongeveer 3,20 uur per week aan schoonmaken - volgens een onderzoek naar wereldwijd schoonmaakgedrag in opdracht van Kärcher. Er worden veel schoonmaakmiddelen of huismiddeltjes gebruikt. Of het nu binnen of buiten is; met tips gaat het schoonwerk gaat sneller en beter en heb je meer tijd voor de mooie dingen in het leven. Bring back the WOW!