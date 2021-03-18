SCHOONMAAKTIPS VOOR THUIS
Mensen over de hele wereld besteden ongeveer 3,20 uur per week aan schoonmaken - volgens een onderzoek naar wereldwijd schoonmaakgedrag in opdracht van Kärcher. Er worden veel schoonmaakmiddelen of huismiddeltjes gebruikt. Of het nu binnen of buiten is; met tips gaat het schoonwerk gaat sneller en beter en heb je meer tijd voor de mooie dingen in het leven. Bring back the WOW!
Praktische tips, trucs en toepassingsadviezen voor schoonmaken thuis
Hier vind je tal van tips en voorbeelden om jouw huis op te knappen. Of het nu gaat om het grondig schoonmaken van je auto of het snel reinigen van je vloer - wij hebben alle informatie die je nodig hebt om snel een perfect resultaat te krijgen.
Tips voor in huis
Waarom reinigt stoom zo goed?
Stoomreinigers verwijderen zelfs hardnekkig vuil snel en eenvoudig - zonder schoonmaakmiddelen. Dit is waarom stoom zo goed reinigt.
Maak houten vloeren snel en voorzichtig schoon
Houten vloeren zijn prachtig, maar als het om schoonmaken gaat is voorzichtigheid geboden: houten vloeren zijn gevoelig voor water. Dus hoe ga je te werk zonder de vloer te beschadigen? Je leest het hier!
Schone ramen: de ultieme discipline
Veel en grote ramen zorgen voor een fijn licht huis. Ze raken echter snel vervuild door weersinvloeden of actieve kinderen en huisdieren. Lees hier hoe je weer snel kunt genieten van een streeploos schoon resultaat.
Hoe onderhoud je je vloer?
Parket, robuuste tegels of praktisch linoleum - voor elke woonwens is er de juiste vloer. Maar hoe blijven de verschillende vloeren op de lange termijn mooi? Wij geven je tips.
Tapijt en bekleding reinigen
Reiniging van tapijt en bekleding Geen kans op kruimels en vlekken: Lees onze tips over het reinigen van bekleding en tapijten.
Schoonmaken van voegen
Maak vuil, aanslag en afzettingen van de voegen los. Hier lees je hoe!
Hoe maak je een kachel schoon?
Iedereen die een open haard heeft, kan zich in de winter verheugen op gezellige uurtjes bij het vuur. Om er veilig van te kunnen genieten moet je dit even lezen.
5 tips voor een schoon thuis met huisdieren
Huisdieren brengen leven in je huis - maar ook veel vuil. Gelukkig heeft Kärcher de oplossing.
Tips tegen stof en vuil in huis
Wie kent dat niet? Nauwelijks is je huis stofvrij gemaakt of een nieuwe grijze laag bedekt het meubilair en de vloeren. En het werk begint opnieuw. Hier vind je enkele tips om het vuil te verwijderen.
Voorjaarsschoonmaak gemakkelijk gemaakt
De winter loopt langzaam op zijn einde en de lente staat voor de deur. Tijd voor een grondige voorjaarsschoonmaak! Deze tips laten zien hoe je dit snel en effectief aanpakt.
Vloeronderhoud
Informatie en tips over het reinigen en onderhouden van vloeren.
Tips voor buiten
Groene aanslag en mos verwijderen
De vuilfrees van Kärcher is ideaal voor het snel en krachtig verwijderen van groene aanslag en mos van oppervlakken.
Eenvoudig je houten terras schoonmaken
Tips voor het schoonmaken van het houten terras. Zodat het er lang als nieuw uitziet!
Snel en grondig je auto schoon?
Tijd voor een grondige schoonmaakbeurt. Met de juiste uitrusting gebeurt dit snel, van binnen en buiten. En het is ook nog eens leuk.
Bladeren verwijderen: vijf tips voor de herfst
Het verwijderen van bladeren van terras, opritten, gazons en dergelijke is vaak erg vervelend met een hark en bezem. Met deze tips lukt het je snel en met minimale inspanning.
Dakgoten en afvoeren reinigen
Hier leggen we je uit hoe je verstopte afvoeren en dakgoten reinigt om een verstopping weg te krijgen - of nog beter te voorkomen!
Je gevel reinigen
Tips voor het reinigen van gevels en serres.
Snel en eenvoudig onkruid verwijderen?
Niemand vindt het een leuk klusje, maar een terras vol onkruid is ook niet wat je wilt. Lees hier hoe je toch snel onkruid verwijdert!
Genieten van een strak gazon?
Lees hier handige tips waarmee een strak en groen gazon in je eigen tuin binnen handbereik komt
Tips voor het snoeien van je heg en struiken
Het gezegde luidt niet voor niets ' snoeien doet groeien'. Lees hier hoe je snel en eenvoudig bomen, struiken en heggen snoeit.
Reinig stoepen, straten en opritten
Vaarwel bezems en stofblikken: zo maak je trottoirs, opritten en binnenplaatsen tot wel 5 keer sneller schoon. En dat zonder te bukken.
Tuingereedschap schoonmaken
Stop met schrobben! Hoe je jouw tuingereedschap effectief kunt reinigen lees je hier.
Tuinmeubels reinigen
Tuinmeubelen in een mum van tijd schoonmaken. Het ziet er mooi uit en verlengt de levensduur.
Waarom een accu-kettingzaag zo handig is
Bij de echte 'tuinman' kan een kettingzaag niet ontbreken. Lees hier waarom een accu-aangedreven kettingzaag zo handig is.
Doe-het-zelf tuin water geven
Met de juiste apparatuur is het besproeien van de tuin eenvoudig en komen bloemen, groenten en struiken ongedeerd door het warme seizoen.
Automatisch je tuin water geven
Eenvoudig de planning instellen en laat de techniek het werk voor je doen. Je tuin wordt automatisch besproeid, zelfs wanneer je op vakantie bent.
Autoruiten snel en moeiteloos ijsvrij maken
Het krabben van autoruiten, vooral in de vroege ochtend, is een tijdrovende en vermoeiende aangelegenheid. Met deze tips gaat het snel, moeiteloos en zonder koude natte handen.
Fietsreiniging: onderhoudstips voor thuis en onderweg
Als je zo lang mogelijk plezier wilt hebben op je mountainbike, stadsfiets of e-bike, moet je daar goed en regelmatig voor zorgen. We zullen je vertellen hoe!
Hoe maak je surfplanken, wandelschoenen en dergelijke schoon?
Om stof en modder snel kwijt te raken, heeft Kärcher voor bijna elke vakantiesituatie een paar tips.
Voorjaarsschoonmaak gemakkelijk gemaakt
De winter loopt langzaam op zijn einde en de lente staat voor de deur.
Je huis en tuin winterklaar maken
Dit is het moment om je tuinmeubelen en gereedschap klaar te maken voor hun winterslaap. We laten zien hoe je het kunt doen!