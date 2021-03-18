Bladeren verwijderen: vijf tips voor de herfst
De zomer is voorbij, bomen stralen in felle kleuren - maar met de herfst komt het loof ook in de moestuin. Het vrijmaken van trottoirs, opritten, gazons en dergelijke is vaak erg vervelend en intensief met een hark en bezem. Met deze tips verwijder je bladeren snel en met minimale inspanning.
Tip 1: bladblazers in plaats van harken
Harken behoort tot het verleden: bladblazers helpen om bladeren moeiteloos van trottoirs, straten en gazons te verwijderen. Dankzij de sterke luchtstroom kunnen zelfs moeilijk bereikbare plekken, bloembedden of zachte ondergronden in een mum van tijd letterlijk van de bladeren worden bevrijd.
De bladblazers LBL 2 en LBL 4 hebben een afneembare kop, waarmee bladeren doelbewust op een stapel kunnen worden geblazen. Hieraan is een schraaprand bevestigd, die ook gebruikt kan worden om natte bladeren of platgetreden vuil los te maken. Bij de LBL 4 kan de snelheid ook in twee fasen worden geregeld. Om de bladblazer ruimtebesparend op te bergen, kan de blaaspijp van beide apparaten worden verwijderd.
Deze bladblazers zijn accu-aangedreven, waardoor ze een stuk minder herrie maken en vervuilend zijn dan hun brandstof-aangedreven varianten, terwijl je wel de bewegingsvrijheid hebt t.o.v. een bladblazer op snoer. Ander voordeel is dat je de accu uit dit apparaat met alle andere apparaten uit het Kärcher accuplatform kunt gebruiken!
Een allround talent
Bladblazers zijn overigens niet alleen geschikt voor het verwijderen van bladeren in de herfst, maar ook voor andere klussen in de tuin het hele jaar door. Denk aan het verwijderen van:
- Groenafval na het snoeien van struiken en heggen,
- Onkruid na het wieden,
- Grasresten na het maaien,
- Vuil uit de garage,
- gevallen bladeren en bloemen in bloembedden.
Tip 2: Veegmachine in plaats van bezem en blik
Om bladeren te verwijderen van grotere oppervlakken zoals trottoirs, straten en opritten, zijn veegmachines praktische hulpmiddelen: door de veegmachine te verplaatsen, worden bladeren en vuil opgevangen in de afvalcontainer - zonder dat je voorover hoeft te bukken. Puur aandreven door menskracht, er komt geen stroom of accu aan te pas.
Afhankelijk van het model zorgen één of twee zijborstels, die ook bladeren van de randen kunnen verwijderen, voor een breder werkbereik en optimale resultaten. Optioneel kunnen zijborstels voor vochtig vuil worden bevestigd: Ze zijn voorzien van hardere haren en zijn daarom ideaal voor het vegen van door regen nat gemaakte bladeren die aan de grond kleven. Bij alle modellen kan de vuilcontainer eenvoudig worden verwijderd en geleegd na het vegen zonder in contact te komen met de bladeren.
Omdat veegmachines een inklapbare duwbeugel hebben, kunnen ze rechtop in de kelder of garage worden opgeborgen en nemen ze weinig ruimte in. Voor ergonomisch gemakt zijn de duwbeugels in hoogte verstelbaar.
Bovendien voorkom je dubbel werk bij het gebruik van een veegmachine. Je hoeft immers niet eerst alles bij elkaar te vegen op een hoopje en het daarna weer met veger en blik op te ruimen. In één vloeiende beweging met de veegmachine wordt het vuil opgenomen.
Tip 3: Reinig afvoeren en dakgoten regelmatig
Bladeren hopen zich niet alleen op in de tuin, op straten en paden, maar ook in dakgoten en regenpijpen. Zodra de bladeren zijn samengeperst tot een dikke laag, kan er geen water meer doorheen stromen en zoekt dit in een ander pad. Dit kan tot dure waterschade en een hoop gedoe leiden. Het is daarom raadzaam om de afvoeren regelmatig te controleren en te reinigen. Juist om calamiteiten te voorkomen.
Verstoppingen in afvoeren en regenpijpen kunnen worden verholpen met een dakgoot- en rioolreinigingsset. De set wordt eenvoudig op de hogedrukreiniger aangesloten en de meegeleverde hogedrukslang wordt in de leiding of afvoer geleid. Een speciale pijpreinigingskop met vier hogedrukstralen die naar achteren gericht zijn, maakt de verdichte bladeren los. De vervuiling wordt verpulverd en verdund weggespoeld en het water kan weer normaal weglopen.
Tip 4: gooi bladeren op de juiste manier weg
Bladeren horen thuis in een inzamelpunt voor groenafval bij het recyclingcentrum. Biobakken en kliko's zijn toegestaan, maar slechts beperkt geschikt vanwege hun kleine capaciteit. Op sommige plaatsen zijn er ook speciale zakken of manden voor bladeren die door de gemeenten worden geleegd. Bladeren horen niet thuis in vuilnis- of papierbakken.
Het verbranden van bladeren is in de meeste gemeenten verboden en wordt zelfs bestraft met boetes. Door het hoge watergehalte van de bladeren is er een sterke rook- en geurontwikkeling bij verbranding. Een vuur van droge bladeren kan zich ook snel verspreiden. Bovendien komt er fijnstof vrij.
Tip 5: neem de wettelijke voorschriften in acht
Er zijn wettelijke voorschriften die in acht moeten worden genomen bij het verwijderen van bladeren. In veel gemeenschappen is het bijvoorbeeld de plicht van huiseigenaren om bladeren van trottoirs voor het huis te verwijderen. Wie hier niet aan voldoet, draagt mogelijk de financiële gevolgen als een voorbijganger op natte bladeren uitglijdt en zichzelf verwondt.
Daarnaast kan het bij gebruik van bijv. een bladblazer natuurlijk nooit kwaad om qua tijdstip van gebruik enigszins rekening te houden met buren :)