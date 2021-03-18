Tip 1: bladblazers in plaats van harken

Harken behoort tot het verleden: bladblazers helpen om bladeren moeiteloos van trottoirs, straten en gazons te verwijderen. Dankzij de sterke luchtstroom kunnen zelfs moeilijk bereikbare plekken, bloembedden of zachte ondergronden in een mum van tijd letterlijk van de bladeren worden bevrijd.

De bladblazers LBL 2 en LBL 4 hebben een afneembare kop, waarmee bladeren doelbewust op een stapel kunnen worden geblazen. Hieraan is een schraaprand bevestigd, die ook gebruikt kan worden om natte bladeren of platgetreden vuil los te maken. Bij de LBL 4 kan de snelheid ook in twee fasen worden geregeld. Om de bladblazer ruimtebesparend op te bergen, kan de blaaspijp van beide apparaten worden verwijderd.

Deze bladblazers zijn accu-aangedreven, waardoor ze een stuk minder herrie maken en vervuilend zijn dan hun brandstof-aangedreven varianten, terwijl je wel de bewegingsvrijheid hebt t.o.v. een bladblazer op snoer. Ander voordeel is dat je de accu uit dit apparaat met alle andere apparaten uit het Kärcher accuplatform kunt gebruiken!