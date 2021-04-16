Dakgoten en afvoeren reinigen

Hoe werkt de rioolreiniging?

Vier naar achter gerichte hogedrukstralen schuiven de slang door de pijp en lossen de verstopping zo op. Een doorlopende markering en een markeringsclip geven aan hoe ver de slang in de pijp zit. De flexibele 15 m en 7,5 m lange kwaliteitsslangen zijn verstevigd met een vlechtwerk van textiel en voorzien van een extra korte messing sproeier voor optimale beweeglijkheid in de pijp. Daarnaast beschikt de slang over knikbescherming en een messing aansluiting voor een lange levensduur.

Bij de PC 20 dakgoot-/rioolset zijn diverse accesoires meegeleverd waarmee ook het reinigen en bladvrij maken van dakgoten kinderspel wordt.

Wanneer moet het riool worden gereinigd?

Soms heb je last van onaangename geurtjes, ook in het toilet. Vooral als er iets aan de hand is met de afvoerbuizen. Geurtjes ontstaan in nabijheid van de afvoer, maar kunnen zich verspreiden door het hele huis.

In het ergste geval zijn de leidingen zo verstopt dat het water of afvoerwater niet meer wegloopt. Wanneer afvoerbuizen ernstig verstopt zijn merk je dit ook aan water dat heel langzaam of zelfs niet meer wegloopt uit een wasbak. Overstromingen bij de afvoer van de vaatwasser kunnen ook duidelijke tekenen van verstopping in de afvoer zijn, door een combinatie van zeep- & etensresten.

In combinatie met een Kärcher hogedrukreiniger is een verstopping zo verholpen. Al gaat het gezegde 'voorkomen is beter dan genezen' hier uiteraard op. Eens per jaar preventieve reiniging kan calamiteiten voorkomen.