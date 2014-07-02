PC 7.5, rioolreinigingsset, 7,5 m

Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. 7,5 m

Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. Met doorlopende markering en markeringsring om de voortgang in het riool aan te duiden. Flexibele kwaliteitsslang voor perfecte reiniging: versterkt met een vlechtwerk van textiel, met extra korte messing sproeier voor optimale beweeglijkheid in het riool, met knikbescherming in de slang en een messing aansluiting voor een lange levensduur. Geschikt voor in en rond het huis met een Kärcher hogedrukreiniger uit het consumentenprogramma.

Kenmerken en voordelen
Extra korte messing sproeier
  • Beweegt gemakkelijk door de pijpleidingen
Met textiel vlechtwerk versterkte slang
  • Flexibele en duurzamen kwaliteitsslang
4 achterwaartse hogedruksproeiers
  • Effectieve en snelle verwijdering van pijpblokkeringen
Krachtige reiniging met hoge druk
  • Effectieve en snelle verwijdering van pijpblokkeringen
Bajonetaansluiting
  • Gebruiksvriendelijk
Specificaties

Technische gegevens

Lengte (m) 7,5
Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,7
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,8
Afmetingen (L × B × H) (mm) 245 x 245 x 65

Voor oude hogedrukpistolen tot 2010 (pistool M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) vereist.

Videos
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
  • Pijpen
  • Binnenpijpen
  • Afvoerbuizen
Reserveonderdelen PC 7.5, rioolreinigingsset, 7,5 m 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.