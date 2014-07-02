Voor het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen en leidingen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. Met doorlopende markering en markeringsring om de voortgang in het riool aan te duiden. Flexibele kwaliteitsslang voor perfecte reiniging: versterkt met een vlechtwerk van textiel, met extra korte messing sproeier voor optimale beweeglijkheid in het riool, met knikbescherming in de slang en een messing aansluiting voor een lange levensduur. Geschikt voor in en rond het huis met een Kärcher hogedrukreiniger uit het consumentenprogramma.