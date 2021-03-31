Mos en groene aanslag verdwijnt als sneeuw voor de zon!

Op paden in de tuin, beton, straatstenen en andere oppervlakken in de buitenruimte kan onder invloed van het weer snel mos en groene aanslag ontstaan en deze oppervlakken moeten daarom regelmatig worden schoongemaakt. Met een hogedrukreiniger verwijder je eenvoudig mos, algen en andere verwering, want bemoste ondergronden zijn niet alleen lelijk maar ook gevaarlijk door het grote risico op uitglijden. De volgende tips laten zien hoe je mos en groene aanslag correct verwijdert en waar je op moet letten.

Houd er bij het schoonmaken rekening mee dat de druk van de hogedrukstraal direct na de sproeier het grootst is: dit betekent dat hardnekkig vuil op korte afstand moet worden gereinigd, licht vuil of gevoelige oppervlakken juist met iets grotere afstand tussen lans en oppervlak.

Mos, algen en dergelijke op de juiste manier verwijderen:

Mos ligt niet alleen als een dikke laag op de tegels, maar het zit ook in de voegen en poriën van stenen. Daarom wordt een hogedrukreiniger met de vuilfrees gebruikt voor het verwijderen van mos en groene aanslag. De vuilfrees genereert een roterende straal die 7x per seconden ronddraait: de reinigingskracht van een geconcentreerde puntstraal wordt zo gecombineerd met de reinigingskracht over een groot oppervlak van een vlakstraal. Houd de hogedrukstraal bijna verticaal op het oppervlak en ga langzaam op een afstand van circa 20 tot 30 cm van de ene kant van de tegels met mos naar de andere kant. De spatbescherming voor de vuilfrees (los verkrijgbaar accessoire) voorkomt opspattend water en verhoogt daarmee het gebruiksgemak.



Bescherming tegen opnieuw vuil worden

De Kärcher Steen- & gevelreiniger 3-in-1 biedt een betrouwbare oplossing en maakt hervervuiling moeilijker. De extra actieve vuilverwijderaar verwijdert moeiteloos oliën en emissies - ook bij koud water. Daarnaast is er de formule voor bescherming tegen weersinvloeden, die de poriën als een beschermende film bedekt en zo het binnendringen van water bemoeilijkt. Zo kun je dus langer genieten van een schoon oppervlak zonder mos of groene aanslag!