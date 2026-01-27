Perfect voor de reiniging van hoeken en randen: speciaal voor Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 tot K 7 ontwikkelde spatbescherming die gebruiker en omgeving beschermt tegen spatwater. Door de transparante uitvoering is de plaats waar wordt gereinigd altijd goed zichtbaar. De accessoire is vanzelfsprekend compatibel met alle nieuwe Vario Power-hogedruklansen, Multi Jets en de nieuwe rotorsproeiers. (Niet geschikt voor MP 145 en MP 180 Multi Power Jet 5-in-1 (2.643-238.0, 2.643-239.0))