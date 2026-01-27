Spatbescherming

Transparante spatbescherming voor Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 tot K 7, beschermt gebruiker en omgeving tegen spatwater. Ideaal bij de reiniging van hoeken en randen.

Perfect voor de reiniging van hoeken en randen: speciaal voor Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 tot K 7 ontwikkelde spatbescherming die gebruiker en omgeving beschermt tegen spatwater. Door de transparante uitvoering is de plaats waar wordt gereinigd altijd goed zichtbaar. De accessoire is vanzelfsprekend compatibel met alle nieuwe Vario Power-hogedruklansen, Multi Jets en de nieuwe rotorsproeiers. (Niet geschikt voor MP 145 en MP 180 Multi Power Jet 5-in-1 (2.643-238.0, 2.643-239.0))

Kenmerken en voordelen
Spatbescherming
  • Beschermt de gebruiker tegen spatwater, vooral bij het reinigen van hoeken en randen.
Transparante uitvoering
  • Vrij zicht op het te reinigen oppervlak voor een beter reinigingsresultaat.
Wordt geleverd met meerdere adapters
  • Compatibel met alle nieuwe Vario Power-spuitlansen en Multi Jets en bestaande en nieuwe rotorsproeiers.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,3
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,5
Afmetingen (L × B × H) (mm) 220 x 188 x 237

Niet geschikt voor MP 145 en MP 180 Multi Power Jet 5-in-1 (2.643-238.0, 2.643-239.0)

Toepassingen
  • Trappen
  • Gebieden rond het huis en de tuin
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.