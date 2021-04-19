Reinigen van gevels en muren
Kärcher heeft niet alleen ideale apparaten voor rondom het huis. Ook het huis zelf wordt in de loop der tijd vuil en kan met Kärcher apparaten zijn oude glans weer terugkrijgen. In combinatie met onze verlenglans maak je, ook op hoogte, alles snel en veilig schoon.
Gevels reinigen met een hogedrukreiniger
De hogedrukreinigers van Kärcher zijn geschikt voor het reinigen van grote oppervlakken zoals gevels van huizen, terrassen en stenen platen. Gevelreiniging is heel eenvoudig met water en Kärcher oppervlaktereinigers. Het reinigingsproces met hoge druk is onder meer geschikt voor glasreiniging, metalen gevels en klinkerreiniging. Vuildeeltjes en zelfs schimmel worden met de waterstraal snel en grondig verwijderd.
Met de juiste accessoires wordt gevelreiniging nog eenvoudiger:
De T-Racer oppervlaktereiniger reinigt extreem snel en kan ook voor randen en hoeken worden gebruikt. Dankzij de 2 roterende sproeiers reinig je dus ook 2x zo snel én spatvrij grote oppervlakken. De telescopische spuitlans TLA 4 is geschikt voor moeilijk bereikbare plekken op hogere gevels. Met een lengte van maximaal 4 m is hij eenvoudig in gebruik. Dankzij het handige scharnier kunnen ook bijv. daken van serres snel en eenvoudig worden gereinigd. Dankzij de bajonetaansluiting passen alle Kärcher hogedrukreiniger accessoires op de verlenglans.
Met de Connect ’n’ Clean FJ 10 C schuimsproeier creëer je krachtig schuim. Je kunt je auto of motorfiets grondig reinigen, maar ook steen, hout en geveloppervlakken. Binnen een paar tellen is heel het oppervlak bekleed met een krachtige schuimlaag. Even laten intrekken en daarna reinigen met de hogedrukreiniger. Het is zo simpel als het klink! Met de hogedrukreiniger is zelfs het verwijderen van graffiti op gevels mogelijk.
Geschikte hogedrukreinigers voor het reinigen van gevels
De K7-serie klaart ook grotere schoonmaakwerkzaamheden met gemak. Zelfs het meest hardnekkige vuil kan moeiteloos, grondig en snel worden verwijderd met deze krachtige apparaten. Voor het reinigen van gevels is het daarom aan te raden om een K7 apparaat met passende accessoires aan te schaffen.
Naast betere prestatiegegevens bieden hogere apparaatklassen ook praktische extra functies. Bijvoorbeeld langere slangen voor een aanzienlijk grotere werkradius. Of betere slangkwaliteiten die een grotere torsiesterkte en grotere flexibiliteit bieden.
Andere handige productkenmerken zoals QuickConnect, Plug'n'Clean en ingebouwde slanghaspel laten niets te wensen over en maken van het werk een plezier.
De nieuwste Smart Control modellen bieden bovendien actieve ondersteuning met de toepassingshulp in de Kärcher app. Selecteer je schoonmaakklus en via Bluetooth worden de juiste instellingen automatisch naar je hogedrukreiniger gestuurd.
Graffiti verwijderen met een hogedrukreiniger
Mooie graffitibeelden kunnen één ding zijn, ongewenste graffiti op je eigen huismuur is iets anders. Met de hogedrukreiniger verwijder je gemakkelijk en tegelijkertijd milieuvriendelijk verf.
Het verwijderen van graffiti op stenen gevels werkt alleen met water, zonder chemische reinigingsmiddelen. Afhankelijk van de mate van vervuiling en diepte helpen de accessoires ook bij gevelreiniging.
Bij bespoten klinkergevels kan de verf verwijderd worden met de telescopische spuitlans. Zo kun je ook op moeilijk bereikbare plaatsen komen. Pleisterreiniging met een waterstraal werkt perfect met een kleinere hoeveelheid water dan met een normale waterslang.
Hogedrukreiniging is daarom een van de meest effectieve en milieuvriendelijke reinigingsmethoden voor het verwijderen van graffiti.
Reinigingsmiddel
Voor een perfect eindresultaat, zeker bij hardnekkige vervuiling, is gebruik van reinigingsmiddel een onmisbare schakel in het schoonmaakproces. Kärcher heeft een complete range reinigings- & verzorgingsmiddelen die in eigen beheer worden ontwikkeld en geproduceerd.
Universeel reinigingsmiddel RM 555: Krachtige allesreiniger verwijdert moeiteloos oliën, vetten en mineralen die vuil bevatten, ideaal voor het reinigen van gevels. Gewoon aanbrengen met de hogedrukreiniger, even laten inwerken en daarna goed uitspoelen.
Steen- en gevelreiniger: De krachtige reiniger verwijdert moeiteloos olie, vet, roet, stof en vervuiling van stenen en aluminium gevels, stenen muren, terrassen en andere stenen oppervlakken. Met een beschermende formule tegen hervervuiling en wind- en weerbescherming in één is de reiniger ook ideaal voor het reinigen van gevels.
Test het reinigingsmiddel altijd op een onopvallende plaats en volg de instructies op de verpakking.
Geschikte apparaten en accessoires
K 7 hogedrukreinigers
Met de zeer aantrekkelijke uitrusting verwijder je ook het intensiefste vuil moeiteloos.
T-Racer Oppervlaktereinigers
Voor spatvrij en sneller reinigen van egale oppervlakken.
Telescopische lans
Ideaal voor eenvoudig en veilig reinigen tot 4 m hoogte.
Reinigingsmiddel
Met het Plug & Clean reinigingssysteem kun je in één handbeweging moeiteloos overstappen op een ander reinigingsmiddel.