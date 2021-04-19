Reinigen van gevels en muren

Gevels reinigen met een hogedrukreiniger

De hogedrukreinigers van Kärcher zijn geschikt voor het reinigen van grote oppervlakken zoals gevels van huizen, terrassen en stenen platen. Gevelreiniging is heel eenvoudig met water en Kärcher oppervlaktereinigers. Het reinigingsproces met hoge druk is onder meer geschikt voor glasreiniging, metalen gevels en klinkerreiniging. Vuildeeltjes en zelfs schimmel worden met de waterstraal snel en grondig verwijderd.

Met de juiste accessoires wordt gevelreiniging nog eenvoudiger:



De T-Racer oppervlaktereiniger reinigt extreem snel en kan ook voor randen en hoeken worden gebruikt. Dankzij de 2 roterende sproeiers reinig je dus ook 2x zo snel én spatvrij grote oppervlakken. De telescopische spuitlans TLA 4 is geschikt voor moeilijk bereikbare plekken op hogere gevels. Met een lengte van maximaal 4 m is hij eenvoudig in gebruik. Dankzij het handige scharnier kunnen ook bijv. daken van serres snel en eenvoudig worden gereinigd. Dankzij de bajonetaansluiting passen alle Kärcher hogedrukreiniger accessoires op de verlenglans.

Met de Connect ’n’ Clean FJ 10 C schuimsproeier creëer je krachtig schuim. Je kunt je auto of motorfiets grondig reinigen, maar ook steen, hout en geveloppervlakken. Binnen een paar tellen is heel het oppervlak bekleed met een krachtige schuimlaag. Even laten intrekken en daarna reinigen met de hogedrukreiniger. Het is zo simpel als het klink! Met de hogedrukreiniger is zelfs het verwijderen van graffiti op gevels mogelijk.