FJ 10 C schuimlans Connect ‘n’ Clean met Ultra Foam Cleaner. Het snelwisselsysteem voor het aanbrengen van reinigingsmiddel maakt het mogelijk om met één klik snel te wisselen tussen verschillende reinigingsmiddelen. De dosering van het reinigingsmiddel kan eenvoudig worden geregeld aan de schuimlans (gele knop). Het straalvlak kan naar behoefte worden gedraaid. Spoel de schuimlans na gebruik af met schoon water om verstoppingen door reinigingsmiddelresten te voorkomen. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 tot K 7.