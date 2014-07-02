FJ 10 C schuimsproeier Connect n' Clean + Ultra Foam Cleaner
Ultra Foam Cleaner + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect n' Clean schuimsproeier. Handige toepassing van reinigingsmiddel en snel wisselen tussen verschillende reinigingsmiddelen.
FJ 10 C schuimlans Connect ‘n’ Clean met Ultra Foam Cleaner. Het snelwisselsysteem voor het aanbrengen van reinigingsmiddel maakt het mogelijk om met één klik snel te wisselen tussen verschillende reinigingsmiddelen. De dosering van het reinigingsmiddel kan eenvoudig worden geregeld aan de schuimlans (gele knop). Het straalvlak kan naar behoefte worden gedraaid. Spoel de schuimlans na gebruik af met schoon water om verstoppingen door reinigingsmiddelresten te voorkomen. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 tot K 7.
Kenmerken en voordelen
Innovatieve schuimsproeier
- Produceren en aanbrengen van krachtig schuim.
In kit
- Handige set met verschillende reinigingsmiddelen.
Snelwisselsysteem
- Snel en handig wisselen van reinigingsmiddelen met één enkele click.
Dosering wasmiddel
- Reinigingsmiddelenconsumptie afhankelijk van gebruik
Transparante reinigingsmiddelentank
- Inhoud altijd zichtbaar
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (kg)
|1,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|102 x 201 x 260
|Compatibiliteit
|Voor oude hogedrukpistolen tot 2010 (pistool M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) vereist.
Compatibele apparaten
Actuele producten
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 HOME
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium Car & Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Universal One Jet
- K 2 Upright
- K 2 horizontal
- K 2 universal Home
- K 25 SILENT Limited Edition
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Home
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Car
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Power Control Home Wood
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 4 Premium Power Control Home&Brush Anniversary Edition
- K 4 Universal Edition
- K 4 WCM Premium (CEM)
- K 4 WCM Premium Home
- K 5
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Editie
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WSK
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control Home Flex Anti-Twist
- K 5 Power Control Home Flex Wood
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Anti-Twist
- K 5 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Home
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Anti-Twist
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Editie
- K Silent eco!Booster
Niet meer leverbare producten
- G 4.10
- G 7.10
- K 2 Basic
- K 2 Basic Car
- K 2 CAR
- K 2 CAR & HOME T150 *EU
- K 2 CCK
- K 2 CHK
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Classic
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Car Home & Pipe
- K 2 Compact Home T50 *EU
- K 2 Ergo
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Car & Home
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home
- K 2 Plus
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Car & Home
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Car
- K 2 Premium Full Control Car & Home
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Home & Pipe Cleaning
- K 2.100
- K 2.100 DAKAR 2012
- K 2.100 T 50
- K 2.105
- K 2.120
- K 2.120 T 50
- K 2.130
- K 2.14
- K 2.14 PLUS
- K 2.14 PLUS T50
- K 2.15 *EU
- K 2.15 Plus
- K 2.350
- K 2.360 Car Care Kit
- K 2.75 plus
- K 2.79
- K 2.990 M T150
- K 2M Home & Pipe *EU
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Brush *EU
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Car & Home
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Full Control T150 & Pipe *EU
- K 3 Full Controll Car *EU
- K 3 Premium
- K 3 Premium Full Control Car & Home
- K 4
- K 4 Basic
- K 4 Car *EU
- K 4 Classic House Wood
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact House Wood T250*EU
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Car & Home Splash Guard
- K 4 Full Control Flex *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home Wood
- K 4 Full Control Stairs *EU
- K 4 Home
- K 4 Home T250
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium FC Car & Home *EU-II
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood
- K 4 Premium HOME
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Universal *EU
- K 4 Pressure Control *EU
- K 4 Promo Basic Car *EU
- K 4 Silent
- K 4 Silent Edition Home
- K 4 Silent Home
- K 4.84 MD PLUS *EU
- K 4.86 M Plus
- K 4.86M *AU
- K 4.88 M Plus T100
- K 4.99 M plus
- K 4.99 M plus T 300
- K 4.990 MD Plus
- K 4.990MD Plus T 250 *CH
- K 4.99M Plus T 250
- K 5 Basic
- K 5 Car *EU
- K 5 Classic Car *EU
- K 5 Classic House Wood T250 *EU
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Dakar
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Car & Home
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home Wood *EU
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Full Control Splash Guard*EU
- K 5 Full Control Stairs
- K 5 Home
- K 5 Premium Full Control Black
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org*EU
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 5 Premium Home
- K 5.96 M (Open Me)
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7.20 M
- K 7.20 M T 300
- K 7.20 M plus
- K 7.20 MX plus
- K 7.200 *EU
- K 7.200 T400 *EU
- K 7.20MX T 250
- K 7.20MX-PLUS *EU
- K 7.700 MD
- KHP 4
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Campers en caravans
Reserveonderdelen FJ 10 C schuimsproeier Connect n' Clean + Ultra Foam Cleaner
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.