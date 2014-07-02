FJ 10 C schuimsproeier Connect n' Clean + Ultra Foam Cleaner

Ultra Foam Cleaner + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect n' Clean schuimsproeier. Handige toepassing van reinigingsmiddel en snel wisselen tussen verschillende reinigingsmiddelen.

FJ 10 C schuimlans Connect ‘n’ Clean met Ultra Foam Cleaner. Het snelwisselsysteem voor het aanbrengen van reinigingsmiddel maakt het mogelijk om met één klik snel te wisselen tussen verschillende reinigingsmiddelen. De dosering van het reinigingsmiddel kan eenvoudig worden geregeld aan de schuimlans (gele knop). Het straalvlak kan naar behoefte worden gedraaid. Spoel de schuimlans na gebruik af met schoon water om verstoppingen door reinigingsmiddelresten te voorkomen. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers van de klassen K 2 tot K 7.

Kenmerken en voordelen
Innovatieve schuimsproeier
  • Produceren en aanbrengen van krachtig schuim.
In kit
  • Handige set met verschillende reinigingsmiddelen.
Snelwisselsysteem
  • Snel en handig wisselen van reinigingsmiddelen met één enkele click.
Dosering wasmiddel
  • Reinigingsmiddelenconsumptie afhankelijk van gebruik
Transparante reinigingsmiddelentank
  • Inhoud altijd zichtbaar
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Antraciet
Gewicht (kg) 1,3
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1,6
Afmetingen (L × B × H) (mm) 102 x 201 x 260
Compatibiliteit Voor oude hogedrukpistolen tot 2010 (pistool M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) vereist.
Toepassingen
  • Fietsen
  • Voor de reiniging van motoren en scooters.
  • Campers en caravans
Reserveonderdelen FJ 10 C schuimsproeier Connect n' Clean + Ultra Foam Cleaner 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.