Je auto snel en grondig schoonmaken?
Wordt het steeds moeilijker om door de vuile voorruit van de auto te kijken? Of laten de kleintjes weer bergen koekjeskruimels en sap op de achterbank liggen? Dan is het de hoogste tijd voor een grondige autoreiniging. Met de juiste uitrusting gebeurt dit snel - en het is ook nog eens leuk.
Stap voor stap schoon
- Maak het voertuig eerst nat met reinigingsmiddel zodat het grove vuil wordt losgemaakt. Sproei de velgenreiniger eventueel ook handmatig in.
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Verwijder hierna het grove vuil met de hogedrukstraal.
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Maak vervolgens de auto schoon met een zachte (roterende) wasborstel, bijvoorbeeld de WB 60 of de power brush WB 150.
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Spoel de auto tenslotte af met water en laat hem drogen. Als je extra grondig wilt werken, kun je de auto met een leren zeem droogwrijven.
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Werk kleine gebreken en krasjes die je hebt opmerkt bij het schoonmaken bij met een lakstift.
Belangrijke instructies voor het gebruik van een hogedrukreiniger:
- Was de auto altijd met de vlakstraal en niet met de roterende vuilfrees om beschadigingen te voorkomen.
- Er moet een minimale afstand van 30 cm tot het oppervlak in acht worden genomen.
- Reinig altijd van onder naar boven om geen vlekken te vergeten en om het meeste uit het reinigingsmiddel te halen. Zo zie je waar al bent geweest.
Laat je velgen weer glanzen!
Bij voorreiniging het grove vuil verwijderen met de hogedrukstraal.
Een hogedrukreiniger kan ook worden gebruikt om vuil van wielen en velgen te verwijderen. Met behulp van de Vario Power Jet Short 360° spuitlans en het verstelbare 360 ° scharnier kunnen moeilijk bereikbare plekken zoals de wielkast worden gereinigd.
Reinig vervolgens de velgen met een spons en autoshampoo.
Krappe plekken op velgen of spaken kunnen grondig worden schoongemaakt met een velgenborstel. Sproei velgenreiniger selectief tegen hardnekkig vuil op de plekken. Dankzij de unieke formulie verkleurt het reinigingsmiddel en zie je precies wanneer je de velgen kunt afspoelen.
Een interieur om je lekker in te voelen
Als de buitenkant van de auto glanst, is de volgende stap om het interieur aan te pakken:
- Haal eerst alle losse matten uit de auto en klop ze goed uit tegen bijvoorbeeld een gevel of schutting. Let op: kijk hoe de wind staat, zodat het vuil wat je uitklopt niet tegen je net gepoetste auto waait
- Verwijder vervolgens grof vuil uit de gehele binnenkant met een multifunctionele alleszuiger.
- Vergeet de spleten in de auto niet tijdens het stofzuigen, juist hier hoopt vervuiling zich op. Gebruik hiervoor de verschillende opzetstukken voor het mondstuk.
Onderhoud van verschillende oppervlakken
Gladde leren oppervlakken
- Lederen stoelen zijn meestal gemakkelijk schoon te maken. Een licht vochtige katoenen of microvezeldoek is vaak voldoende.
- Een verdund huishoudelijk- of leerreinigingsmiddel helpt bij hardnekkige vlekken.
- Na het reinigen moet een speciaal leerverzorgingsproduct worden aangebracht.
Textiel oppervlakken
- Voor het reinigen van zitkussens van textiel is warm water met een gewoon reinigingsmiddel voldoende.
- Breng het reinigingsmiddel aan met een badstof handdoek of microvezel washandschoen en wrijf het weer uit de autostoelen met een droge handdoek.
- Reinigen gaat nog beter en eenvoudiger met een sproei-extractieapparaat. Hierbij wordt water met reinigingsmiddel onder hoge druk in de bekleding gespoten en daarna, samen met de vervuiling, direct opgezogen. Je zult verbaasd zijn hoe zwart het water is!
Kunststof oppervlakken
- Kunststof onderdelen zoals beslag en handgrepen kunnen met een geschikt verzorgingsmiddel snel worden opgefrist.
- Spray het middel op een microvezeldoek en wrijf over de oppervlakken.
- Voorzichtigheid is geboden rond de airbags: Onjuiste middelen kunnen de vooraf bepaalde breekpunten aantasten. Sommige fabrikanten raden daarom alleen schoon water aan om te reinigen.
- Kärcher heeft een compleet assortiment reinigings- & verzorgingsmiddelen voor de auto. Bekijk het hier.
Glazen oppervlakken
- Om de oppervlakken schoon te maken, besproei je eerst de oppervlakken met glasreiniger en veeg en wrijf je eerst met een vochtige microvezeldoek en daarna met een pluisvrije droge doek over het raam.
- Een Window Vac helpt om nog sneller een streeploos resultaat te bereiken: zuig de reinigingsoplossing gewoon van de ruit.
- Speciaal voor in de winter is onze elektrische ijskrabber een uitkomst, die je tijd en moeite bespaart!