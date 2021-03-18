Je auto snel en grondig schoonmaken?

Wordt het steeds moeilijker om door de vuile voorruit van de auto te kijken? Of laten de kleintjes weer bergen koekjeskruimels en sap op de achterbank liggen? Dan is het de hoogste tijd voor een grondige autoreiniging. Met de juiste uitrusting gebeurt dit snel - en het is ook nog eens leuk.