PS 30 Powerscrubber oppervlaktereiniger

De PS 30 krachtige Powerscrubber, met zijn drie geïntegreerde hogedruksproeiers, verwijdert krachtig hardnekkig vuil van verschillende oppervlakken en bespaart tijd. Ideaal voor trappen en randen. Inclusief geïntegreerde rubberen trekker om het vuile water te verwijderen.

De PS 30 krachtige Powerscrubber zorgt voor uitstekende reinigingsresultaten op verschillende oppervlakken. Dit wordt gewaarborgd door drie hogedruksproeiers, die zelfs hardnekkig vuil losmaken. Dit maakt de PS 30 het ideale hulpmiddel voor het betrouwbaar reinigen van kleine tot middelgrote oppervlakken, zoals trappen en randen. De opzetborstel kan 360 ° worden gedraaid om moeilijk bereikbare plaatsen schoon te maken. Na het reinigen kunnen alle gladde oppervlakken met de geïntegreerde rubberen trekker worden schoongemaakt. Dit verwijdert overtollig vuil water snel en maakt de oppervlakken direct klaar voor gebruik. Deze combinatie van hogedrukstraal en handmatige borsteldruk, met de resulterende reinigingsprestaties, overtreft alle standaard scrubbers en kan worden gecombineerd met alle Kärcher klasse K 2 tot K 7 hogedrukreinigers.

Kenmerken en voordelen
Drie geïntegreerde hogedruksproeiers
Krachtige reiniging met hoge druk voor uitstekende resultaten.
Geïntegreerd uitwisselbaar wisserblad
Snel verwijderen van vuil water met het vervangbare wisserblad.
Borstelkop die 360 ° kan worden gedraaid
Maakt zelfs moeilijk bereikbare plekken eenvoudig toegankelijk.
Borstelring
  • Bescherming tegen spatwater.
Compact design
  • Wendbare, compacte vorm vereenvoudigt het spatvrij reinigen van hoeken en randen.
Krachtige reiniging met hoge druk
  • Hardnekkig vuil wordt betrouwbaar verwijderd van verschillende oppervlakken.
Combinatie tussen manuele borstel en hogedrukstraal
  • Superieure reinigingsprestaties in vergelijking met conventionele scrubbers.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,9
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1,2
Afmetingen (L × B × H) (mm) 744 x 293 x 769
Toepassingen
  • Trappen
  • Terrassen
  • Garage
  • Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
  • Balkons
  • Paden
  • Opritten
Reserveonderdelen PS 30 Powerscrubber oppervlaktereiniger 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.