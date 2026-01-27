Accu aangedreven stofzuiger VC 4 Cordless myHome
Moeiteloos stofzuigen dankzij lichtgewicht ontwerp: de VC 4 Cordless myHome maakt het stofzuigen in kleine huishoudens eenvoudiger.
Maximale bewegingsvrijheid gecombineerd met maximaal comfort: de VC 4 Cordless myHome stofzuiger met een looptijd van maximaal 30 minuten bespaart de gebruiker het slepen met een groot apparaat. Dankzij de vele intelligente functies wordt stofzuigen een genot: stofbak met 1 klik legen, boostfunctie, stille werking, ergonomisch ontwerp en een actief vloermondstuk om een betrouwbare vuilopname op harde vloeren en tapijten te garanderen. Dankzij de handige Power Lock hoef je de aan/uit-knop niet voortdurend ingedrukt te houden. Dankzij het doordachte ontwerp kan hij ook moeilijk bereikbare plekken reinigen, zoals langs de bank of onder meubels.
Kenmerken en voordelen
Verfijnde technologieKrachtige accu van 21,6 V, perfect afgestemd op het actieve vloermondstuk. Geoptimaliseerde looptijd van 30 minuten in de normale modus.
Tweetraps vermogensregelingRuime looptijd om kleine huishoudens schoon te maken. Optionele boost-modus. Tot 18 minuten looptijd op het hoogste vermogen.
Makkelijk te gebruikenHet vermogen kan snel en eenvoudig worden aangepast aan de specifieke toepassing. Eenvoudig filter legen met 1 klik. Inclusief Power Lock voor gebruiksgemak.
Praktisch ontworpen filtersysteem
- 3-traps filtersysteem met cycloon-, luchtinlaat- en sponsfilters.
- Je hoeft geen vervangende filterzakken te kopen.
- Eenvoudig filter legen met 1 klik.
Actief vloermondstuk
- Optimale vuilopname door gemotoriseerde borstel.
- Zorgt voor een betrouwbare reiniging van oppervlakken.
- Extreme wendbaarheid maakt het zeer gemakkelijk om onder meubels te bewegen.
Gemakkelijk opbergen van de draadloze stofzuiger
- Met behulp van de muurbeugel kan het apparaat snel en eenvoudig worden opgeborgen.
- Ruimtebesparend ontwerp, altijd klaar voor gebruik.
- Handig opladen vanuit vaste positie.
Breed scala aan toepassingen
- Mogelijkheid om extra accessoires te bevestigen voor een ideale reiniging in elk deel van het huis.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|< 78
|Capaciteit vuilreservoir (ml)
|650
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|21,6
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Looptijd per acculading (/min)
|Standaard modus: / circa 30 Boost modus: / circa 18
|Laadtijd met standaardoplader (min)
|345
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|4,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|230 x 236 x 1115
Verpakkingsinhoud
- Oplaadbare accu: 21,6 V / 2,5 Ah accu (1 stuk)
- Schuimfilter
- Luchtinlaatfilter: 1 Stuk(s)
- Universeel vloermondstuk
- Spleetmondstuk
- Bekledingsmondstuk en zachte afstofborstel (2-in-1)
- Zuigbuis: Kunststof
- Kleine muurbeugel
Uitvoering
- Filtersysteem zonder stofzak
- Vermogensregeling: Met 2 vermogensstanden
Videos
Toepassingen
- Verzegelde harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC
- Tapijten
- Stoffen oppervlakken
- Trappen
Accessoires
Reserveonderdelen VC 4 Cordless myHome
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.