Accu aangedreven stofzuiger VC 7 Cordless yourMax
Moeiteloze reiniging met maximale looptijd: de VC 7 Cordless yourMax accu-stofzuiger overtuigt door een relatief laag gewicht, een zakloos filtersysteem en een innovatieve stofsensor.
Zo verandert stofzuigen van een karwei in een schoonmaakbelevenis: de VC 7 Cordless yourMax overtuigt door een indrukwekkende combinatie van de nieuwste technologie, uitgebreide uitrusting en eenvoudige bediening. De innovatieve stofsensor detecteert het vuil, past de zuigkracht hierop aan en zorgt zo voor een efficiënt gebruik van de accuduur tot 60 minuten. De krachtige BLDC-motor van 350 watt en de accuspanning van 25,2 V maken stofzuigen kinderspel. De boost-functie garandeert maximale zuigkracht met een druk op de knop. Andere voordelen zijn het eenvoudig legen van de stofcontainer met 1 klik, het ergonomische ontwerp voor het reinigen van zelfs moeilijk bereikbare plaatsen en de LED-lampjes op het actieve vloermondstuk, waardoor het stof beter zichtbaar is. Het filter schoonmaken kan niet eenvoudiger dankzij het meegeleverde gereedschap en vervangende filter. De verschillende mondstukken maken het schoonmaken van elke ruimte kinderspel: het spleetmondstuk verwijdert vuil uit hoekjes en gaatjes, het 2-in-1-mondstuk is het perfecte hulpmiddel voor het reinigen van meubels en stoffering en de zachte borstel is geschikt voor het reinigen van zelfs kwetsbare oppervlakken. Andere handige functies zijn de accustatusindicator en de muurbeugel met oplaadfunctie.
Kenmerken en voordelen
StofsensortechnologieAutomatische stofdetectie en vermogensregeling. Langere looptijd door intelligente vermogensaanpassing. Eenvoudig en moeiteloos stofzuigen.
Verfijnde technologieKrachtige accu van 25,2 V, perfect afgestemd op actief vloermondstuk. Geoptimaliseerde looptijd van 60 minuten in de normale modus. 350 W motor, actief vloermondstuk, Power Lock & 3-traps zakloos filtersysteem.
Praktisch ontworpen filtersysteem3-traps filtersysteem met cycloon, luchtinlaat en HEPA hygiënefilter. HEPA-hygiënefilter (EN 1822:1998) voor bijzonder schone afvoerlucht. Eenvoudig filter legen met 1 klik.
Actief vloermondstuk
- Optimale vuilopname door gemotoriseerde borstel.
- Extreme wendbaarheid maakt het zeer gemakkelijk om onder meubels te bewegen.
- Zorgt voor een betrouwbare reiniging van oppervlakken.
Tweetraps vermogensregeling
- Ruime looptijd om grotere huishoudens schoon te maken.
- Optionele boost-modus.
Muurbeugel inclusief oplaadmogelijkheid
- Met behulp van de muurbeugel kan het apparaat snel en eenvoudig worden opgeborgen.
- Gemakkelijk opladen door de stofzuiger eenvoudig op te hangen.
Intuïtieve feedback en laadweergave
- Feedback en foutmeldingen via gemakkelijk af te lezen LED-display.
- Duidelijke weergave van de accustatus.
Makkelijk te gebruiken
- Het vermogen kan snel en eenvoudig worden aangepast aan de specifieke toepassing.
- Optionele boost-modus.
- Inclusief Power Lock voor gebruiksgemak.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|< 78
|Capaciteit vuilreservoir (ml)
|800
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|25,2
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Looptijd per acculading (/min)
|Standaard modus: / circa 60 Boost modus: / circa 8
|Laadtijd met standaardoplader (min)
|220
|voeding voor acculader (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|235 x 266 x 1130
Verpakkingsinhoud
- Oplaadbare accu: 25,2 V / 2,5 Ah accu (1 stuk)
- HEPA-filtertype: EPA 12-filter
- Luchtinlaatfilter: 2 Stuk(s)
- Filterreinigingstool
- Groot universeel vloermondstuk met LED
- Spleetmondstuk
- Bekledingsmondstuk en zachte afstofborstel (2-in-1)
- Zachte borstel
- Zuigbuis: Metaal
- Grote muurbeugel met oplader
Uitvoering
- Softgrip handgreep
- Filtersysteem zonder stofzak
- Vermogensregeling: Met 2 vermogensstanden
- Stofsensor
Toepassingen
- Verzegelde harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC
- Tapijten
- Stoffen oppervlakken
- Trappen
Accessoires
Reserveonderdelen VC 7 Cordless yourMax
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.