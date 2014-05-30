Toepassingen van reinigen met stoom

Geef het vuil geen kans! Met een stoomreiniger kunt u vrijwel alle oppervlakken in uw woning grondig, hygiënisch en milieubewust reinigen, tot in de kleinste kiertjes. Zonder vegen en strepen omdat er geen reinigingsmiddel wordt gebruikt. En zonder kalkresten omdat het water al bij de stoomproductie wordt gedemineraliseerd.