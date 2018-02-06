Stoom is natuurlijk en grondig

Eenvoudig, biologisch schoon en milieuvriendelijk: reinigen met stoom is de natuurlijkste manier van reinigen en daardoor het ideale alternatief voor traditioneel schoonmaken. De mogelijkheden zijn eindeloos. U kunt niet alleen reinigen met stoom maar ook uitstekend textiel strijken en verzorgen. Zo bespaart u met stoom waardevolle tijd waarin u andere dingen kunt doen. Wat ligt dus meer voor hand dan de kracht van stoom inzetten voor kleine en grote reinigingstaken in huis?

Hoe reinigen met stoom ons leven gemakkelijker maakt.

Lang voordat de mens zich bezighield met schoonmaken, ontstond er al stoom op aarde: in vulkanen en geisers. Maar pas na 1700 was de tijd rijp voor het praktische gebruik van de kracht van stoom. Een uitgesproken moderne en praktische toepassing van stoom is reinigen.

Waarom is reinigen met stoom milieuvriendelijk?

Dat is een duidelijke zaak. Voor reinigen met stoom zijn geen chemische middelen nodig. De kracht en temperatuur van de stoom volstaan om hardnekkig vuil op te lossen en maken zo reinigingsmiddelen overbodig. Dat is goed voor de natuurlijke hulpbron water, maar ook voor uw portemonnee.

Reinigen met stoom is ook in een ander opzicht mild voor natuur en hulpbronnen. Er hoeven bijvoorbeeld geen verpakkingen van reinigingsmiddelen te worden afgevoerd. Dat bespaart per saldo energie en grondstoffen.

Bovendien is water als reinigende stoom zeer zuinig in gebruik. Eén liter normaal leidingwater wordt omgezet in ongeveer 1700 liter stoom! Dit is voldoende voor 20 minuten reinigen met stoom. In deze tijd kunt u een kleinere woning helemaal reinigen. En daar er alleen voor het opwarmen stroom nodig is, blijft het energieverbruik ook binnen de perken.

Waarom is reinigen met stoom gezonder?

Wie met stoom reinigt, beschermt zichzelf en zijn of haar gezin. Stoomcondensaat laat in tegenstelling tot opgeloste reinigingsmiddelen geen resten die een allergie kunnen veroorzaken achter op het gereinigde oppervlak. Dit is vooral bij kleine kinderen belangrijk omdat die graag alles in hun mond stoppen. Ook ongevallen door onjuist gebruik van reinigingsmiddelen, huidirritatie of andere mogelijke schade voor de gezondheid behoren met stoom tot het verleden.

Ook mensen met een allergie kunnen opgelucht ademhalen. Stoom houdt het stof vast en doordat er geen allergene stoffen (mijten en hun excrementen) worden op- en uitgeblazen, wordt de luchtkwaliteit merkbaar beter. En niet op de laatste plaats is reinigen met stoom minder vermoeiend. U laat gewoon de stoom het werk voor u doen.