Reinigen met stoom
Met natuurlijke stoom maken Kärcher stoomreinigers alles in huis tot diep in de poriën hygiënisch schoon. Dankzij de hoge temperatuur van de stoom, de sterke stoomontwikkeling en de stoomdruk op de doek verwijderen onze stoomreinigers 99,99 %* van de bacteriën op huishoudelijke harde oppervlakken.
*Bij grondige reiniging met een Kärcher stoomreiniger wordt 99,99% van alle huishoudelijke bacteriën van harde oppervlakken in huis verwijderd.
Het hele huis hygiënisch schoon met Kärcher stoomreinigers
Nooit meer schrobben en boenen. Met onze efficiënte stoomreinigers maakt u het hele huis moeiteloos perfect schoon. De toepassingen van stoomreinigers zijn talloos en met de verschillende optionele accessoires maken ze veel traditionele hulpmiddelen overbodig. Stoomreinigers worden al jaren met veel succes gebruikt voor huishoudelijke harde vloeren overal in de woning, de keuken (bijv. kranen, spoelbak, afzuigkap, werkblad) en badkamer (bijv. douchecabine, kranen, wastafels, tegels, voegen). Kärcher stoomreinigers maken met natuurlijke stoom alles in huis tot diep in de poriën hygiënisch schoon. Dankzij de hoge temperatuur van de stoom, de sterke stoomontwikkeling en de stoomdruk op de doek verwijderen onze stoomreinigers 99,99 %* van de bacteriën op huishoudelijke harde oppervlakken.
Klein en handzaam, met non-stop stoomfunctie of als apparaat uit de topklasse: Kärcher heeft voor elke wens en behoefte het passende model waarmee u vaak sneller en beter reinigt dan op de traditionele manier. Met de VapoHydro-functie van stoomreinigers uit de topklasse verwijdert u zelfs zeer hardnekkig vuil heel eenvoudig. Met een druk op de knop voegt u heet water toe aan de stoom en spoelt u het losgeweekte vuil gewoon weg.
Kärcher stoomreinigers zijn geschikt voor vrijwel alle vloerbedekkingen. Met een stoomreiniger verwijdert u ook vettig vuil van oppervlakken in keuken en badkamer grondig en behoedzaam. De mogelijkheden van onze stoomreinigers zijn eindeloos. U kunt niet alleen reinigen met stoom, maar ook uitstekend textiel strijken en verzorgen. Ontdek hier de veelzijdigheid van stoom en laat u verrassen door de talloze mogelijkheden.
*Bij grondige reiniging met een Kärcher stoomreiniger wordt 99,99% van alle huishoudelijke bacteriën van harde oppervlakken in huis verwijderd.
tegelvloeren reinigen
We adviseren de vloer te zuigen voordat u deze reinigt met stoom.
Voor reinigen met stoom adviseren we de stevige microvezel-vloerdoeken met groot absorptievermogen. Voorzien van klittenband om de doek eenvoudig op het vloermondstuk EasyFix vast te zetten en zonder contact met het vuil weer te verwijderen.
Schuif de sproeier na het vrijkomen van stoom snel heen en weer. Het is niet nodig om constant stoom toe te voegen. Houd bij voegen de sproeier niet alleen dwars, maar zo af en toe ook diagonaal om de voegen goed schoon te maken.
Tegels kunt u niet alleen reinigen met een stoomreiniger, maar ook met een stoomzuiger. Met een stoomzuiger kunt u zuigen, stoomreinigen en drogen, en dat in één keer. Een stoomzuiger is ideaal voor grote oppervlakken tegels, natuursteen of pvc.
Laminaatvloeren reinigen
Met de halve hoeveelheid stoom kunt u ook laminaat of verzegeld parket (niet geolied of in de was gezet) reinigen. Reinig laminaat alleen met stoom als u zeker weet dat het vakkundig is gelegd en verlijmd. We adviseren laminaat af te zuigen vóór de reiniging met stoom.
U regelt de hoeveelheid stoom met het stoompistool. Werk met de kleinste hoeveelheid stoom zodat er zo weinig mogelijk stoom rechtstreeks op de vloer komt. Blijf niet te lang met een stomende sproeier op een plek staan om te voorkomen dat de vloer te nat wordt. Het restvocht droogt dan snel en streeploos op.
Na de reiniging kunt u het laminaat nog verzegelen. Ons reinigingsmiddel RM 531 biedt optimale verzorging en bescherming voor verzegelde parket-, laminaat- en kurkvloeren. Loopsporen worden verwijderd, de glanslaag wordt vernieuwd en de vloer krijgt een zijdematte glans. Instructies: vloer na toepassing 24 uur laten uitharden, geen water opbrengen, geen meubelen verschuiven, vloeren niet met schoenen betreden. Reinigingsmiddel met de vloermop in secties gelijkmatig over de vloer verdelen en 20 - 30 minuten wachten tot de verzorgende film volledig is gedroogd. Daarna de vloer polijsten.
Tapijtvloeren opfrissen
Met de carpet glider kunt u tapijtvloeren eenvoudig en comfortabel opfrissen. Het vloermondstuk EasyFix schuift u eenvoudig in de carpet glider en haalt u er zo weer uit.
Badkamer en toilet reinigen
Super snel en brandschoon: voor het reinigen van wandtegels, glas, spiegels, kranen, voegen, kieren enzovoorts.
Tip voor het verwijderen van kalk- en zeepresten:
Met de schuurdoek (Microvezel doekenset voor de badkamer) verwijdert u zelfs hardnekkige kalk- en zeepresten moeiteloos. Microvezeldoeken van Kärcher maken snel korte metten met hardnekkig vuil. Met de speciale doekenset 'Badkamer' maakt u alles perfect schoon.
Kranen reinigen:
- Gebruik uitsluitend de puntstraalsproeier om krassen op chrome en RVS kranen te voorkomen. Houd de sproeier dicht bij het te reinigen object en wacht tot de kalk loskomt. Als de kalk hardnekkig of moeilijk bereikbaar is, zet u een borstel op de sproeier. Wrijf de plek vervolgens schoon met krachtige stoomstoten.
- Druppel op dikkere kalklagen eerst azijn of citroenzuur en laat dit inwerken.
- Door de directe behandeling met stoom en de snelle schuurbeweging komt zelfs hardnekkig vastzittend vuil los.
- Voor een streeploos resultaat wrijft u het gereinigde oppervlak na met de gele microvezeldoek.
- Door regelmatig te reinigen met stoom voorkomt u kalkafzettingen.
Vensters en spiegels reinigen met de stoomreiniger
- Gewoon de spiegel of het venster schoonvegen met het handmondstuk inclusief microvezelovertrek met stoom. Zorg ervoor dat het temperatuurverschil niet te groot is. Verwarm zeer koude ruiten eerst vanaf ongeveer 5 cm afstand voor of maak de vensters op een warmere dag schoon.
- Verwijder vervolgens met de trekker het 'stoomwater' in meerdere banen van boven naar onder. Veeg de ribberlip droog met een doek om streepvorming te voorkomen.
- Het is niet erg als er bij het droogtrekken met de rubberlip waterdruppels op de ruit achterblijven. Deze kunt u met een polijstdoek heel eenvoudig en zonder strepen afvegen.
Vensters en spiegels kunt u ook uitstekend reinigen met de Kärcher Window Vac of de speciale venstersproeiers.
Voor streeploos schone vensters en spiegels adviseren we de geconcentreerde Kärcher glasreiniger. Hiermee verwijdert u ook hardnekkig vuil zoals vetfilm, talg en emissies.
Tegelvoegen reinigen
- Voegen kunt u eenvoudig grondig reinigen met de puntstraalsproeier waarop de ronde borstel is bevestigd.
- Door de directe behandeling met stoom en de snelle schuurbeweging komt zelfs hardnekkig vastzittend vuil los.
- Wrijf het oppervlak na het stoomreinigen droog met een doek. Let op bij siliconen voegen. Gebruik weinig stoom om het materiaal te ontzien.
Vetvlekken verwijderen
- Roestvrij staal (RVS) is trendy, maar alleen mooi als er geen vetfilm op zit. Vet op RVS krijgt u goed weg met de microvezel-overtrekdoek en de gele microvezeldoek (speciale accessoires) uit de microvezel doekenset voor de keuken.
- Als de vetfilm al ouder is, moet u enige tijd boenen en drukken. Voeg hierbij altijd stoom toe.
- Het vet hoopt zich geleidelijk op in de doek. Daarom moet u de doek af en toe vervangen.
- Voor een streeploos resultaat wrijft u het gereinigde oppervlak na met de gele microvezeldoek.
De nieuwe Kärcher handstoomreiniger SC 1 is overigens aangenaam compact. Deze kleine stoomreiniger kunt u direct op de plaats van gebruik opbergen, bijvoorbeeld in een keukenkastje of onder de spoelbak. De SC 1 is altijd snel bij de hand en dus ideaal om snel iets mee schoon te maken. De handstoomreiniger combineert een handzaam formaat met grote reinigingskracht en maakt tot diep in de poriën hygiënisch schoon.
Kledingstukken opfrissen
Met het textielmondstuk frist u kleding heel eenvoudig op. Met de geïntegreerde pluizenverwijderaar verwijdert u moeiteloos haren en pluisjes van kledingstukken. Vouwen in gordijnen en kledingstukken verdwijnen snel en eenvoudig zonder strijkplank. Ook met geurtjes wordt korte metten gemaakt. Een echte opluchting!
Stoom is natuurlijk en grondig
Eenvoudig, biologisch schoon en milieuvriendelijk: reinigen met stoom is de natuurlijkste manier van reinigen en daardoor het ideale alternatief voor traditioneel schoonmaken. De mogelijkheden zijn eindeloos. U kunt niet alleen reinigen met stoom maar ook uitstekend textiel strijken en verzorgen. Zo bespaart u met stoom waardevolle tijd waarin u andere dingen kunt doen. Wat ligt dus meer voor hand dan de kracht van stoom inzetten voor kleine en grote reinigingstaken in huis?
Hoe reinigen met stoom ons leven gemakkelijker maakt.
Lang voordat de mens zich bezighield met schoonmaken, ontstond er al stoom op aarde: in vulkanen en geisers. Maar pas na 1700 was de tijd rijp voor het praktische gebruik van de kracht van stoom. Een uitgesproken moderne en praktische toepassing van stoom is reinigen.
Waarom is reinigen met stoom milieuvriendelijk?
Dat is een duidelijke zaak. Voor reinigen met stoom zijn geen chemische middelen nodig. De kracht en temperatuur van de stoom volstaan om hardnekkig vuil op te lossen en maken zo reinigingsmiddelen overbodig. Dat is goed voor de natuurlijke hulpbron water, maar ook voor uw portemonnee.
Reinigen met stoom is ook in een ander opzicht mild voor natuur en hulpbronnen. Er hoeven bijvoorbeeld geen verpakkingen van reinigingsmiddelen te worden afgevoerd. Dat bespaart per saldo energie en grondstoffen.
Bovendien is water als reinigende stoom zeer zuinig in gebruik. Eén liter normaal leidingwater wordt omgezet in ongeveer 1700 liter stoom! Dit is voldoende voor 20 minuten reinigen met stoom. In deze tijd kunt u een kleinere woning helemaal reinigen. En daar er alleen voor het opwarmen stroom nodig is, blijft het energieverbruik ook binnen de perken.
Waarom is reinigen met stoom gezonder?
Wie met stoom reinigt, beschermt zichzelf en zijn of haar gezin. Stoomcondensaat laat in tegenstelling tot opgeloste reinigingsmiddelen geen resten die een allergie kunnen veroorzaken achter op het gereinigde oppervlak. Dit is vooral bij kleine kinderen belangrijk omdat die graag alles in hun mond stoppen. Ook ongevallen door onjuist gebruik van reinigingsmiddelen, huidirritatie of andere mogelijke schade voor de gezondheid behoren met stoom tot het verleden.
Ook mensen met een allergie kunnen opgelucht ademhalen. Stoom houdt het stof vast en doordat er geen allergene stoffen (mijten en hun excrementen) worden op- en uitgeblazen, wordt de luchtkwaliteit merkbaar beter. En niet op de laatste plaats is reinigen met stoom minder vermoeiend. U laat gewoon de stoom het werk voor u doen.
Herontdek water als schoonmaakmiddel
Waarom heeft stoom zo veel reinigingskracht?
Het geheim van reinigen met stoom is gebaseerd op de combinatie van stoomstoot en temperatuur. Daardoor lost het vuil niet alleen gemakkelijker op, u kunt ook lastig toegankelijke gebieden veel beter bereiken en grondiger reinigen. En dat allemaal zonder chemische middelen! Soms kunt u de oplossende werking van stoom door vegen of boenen ondersteunen, bijvoorbeeld met een borstel of doek. En u laat geen kalkresten of vegen achter omdat het water bij de stoomproductie wordt gedemineraliseerd.
Waarom gaat reinigen met stoom sneller en eenvoudiger?
Stoom zorgt voor snelheid. Met name hardnekkig en vettig vuil wordt met stoom in luttele seconden opgelost en vloeibaar gemaakt. Langdurige wrijven en boenen is meestal niet nodig. Ook strijken gaat veel sneller. Ten eerste omdat u het wasgoed dankzij de stoom niet eerst vochtig hoeft te maken, en ten tweede omdat de kleding aanzienlijk sneller glad wordt.
En het mooiste is misschien dat u voor deze uiteenlopende toepassingen maar één apparaat nodig hebt: uw stoomreiniger. Zo hebt u meer tijd over voor de leuke dingen in het leven.
Hoe werkt een stoomreiniger?
Een stoomreiniger werkt eigenlijk hetzelfde als een snelkookpan. Water wordt in de afgesloten ketel van de stoomreiniger verwarmd tot het kookt. Zo ontstaat stoom. Dit duurt, afhankelijk van het apparaat, één tot zes minuten per liter water.
Tip: voor een optimale stoomontwikkeling de tank niet tot de rand vullen. Anders is de stoom in het begin te nat en komt er te veel vocht mee. Als het water kookt, wordt de stoom gedoseerd afgegeven via het 'stoompistool'. Hoe hoger de druk, des te groter de snelheid van de stoomstoot en des te beter het vuil loskomt. Eigenlijk heel eenvoudig. Tip: opwarmen gaat sneller met warm water. Afhankelijk van het type apparaat stijgt de druk in de ketel tot 4 bar.
Goed om te weten:
Kärcher stoomreinigers voldoen aan alle veiligheidsnormen. De certificering door TÜV en andere internationale testinstituten geven dit aan. Vanzelfsprekend zijn alle elektrisch geleidende delen beschermd tegen spatwater.
7 goede redenen voor reinigen met stoom:
- Stoom reinigt milieuvriendelijk - zonder reinigingsmiddelen en met laag waterverbruik.
- Stoom reinigt hygiënisch schoon - ook op lastig bereikbare plekken.
- Stoom reinigt moeiteloos – zonder schrobben en boenen.
- Stoom reinigt gezonder - zonder reinigingsmiddelen.
- Stoom is veelzijdig inzetbaar - voor het reinigen van keuken, badkamer of ruiten en voor strijken en verzorgen van kleding.
- Stoom bespaart tijd - het reinigen gaat sneller.
- Stoom bespaart geld – er zijn geen reinigingsmiddelen nodig.