Stofzuiger met waterfilter DS 6
Stofzuiger met innovatief waterfilter die frisse lucht uitblaast die tot 99,5% is gereinigd. Een groot voordeel, en dat niet alleen voor mensen met een allergie.
De stofzuiger DS 6 met waterfilter maakt niet alleen vloeren grondig schoon, maar zorgt ook voor schonere uitblaaslucht die 99,5% stofvrij is. Dit maakt de leefomgeving binnenshuis veel aangenamer. De nieuw ontwikkelde stofzuiger DS 6 heeft geen filterzak, maar vertrouwt op de natuurlijke kracht van water dat met grote kracht in het filter wordt rondgeslingerd. Het opgezogen vuil wordt door het ronddraaiende water geblazen waardoor het vuil wordt gefilterd en aan het water wordt gebonden. Het resultaat is uitzonderlijk frisse en schone uitblaaslucht.
Kenmerken en voordelen
Meervoudig filtersysteem, bestaande uit een innovatieve waterfilter, een uitwasbare tussenfilter en een HEPA 12 filter (EN1822:1998)Filtert 99.5% van het stof uit de lucht, zorgt voor een frisse en schone lucht en een aangename omgeving binnenshuis. Geschikt voor mensen met allergieën.
Uitneembaar waterfilterEenvoudig te vullen en schoon te maken.
Praktische parkeerpositieSnel en eenvoudig tussentijds parkeren van zuigbuis en vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen. Ruimtebesparende opberging.
Energie-efficiënte motor
- Net zo krachtig als een 1400 Watt-stofzuiger
- Laag energieverbruik.
Automatisch kabeloprolmechanisme
- De kabel wordt automatisch opgerold met een druk op de knop.
Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Alle toebehoren kunnen netjes en binnen handbereik worden opgeborgen in de opbergruimte voor toebehoren.
Specificaties
Technische gegevens
|Type stofzuiger
|Stofzuiger met waterfilter
|Vermogen (W)
|650
|Waterfilter (l)
|2
|Actieradius (m)
|10,2
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|7,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|10,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|535 x 289 x 345
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2.1 m
- Telescopische zuigbuis, materiaal: Verchroomd
- Verwisselbare vloerzuigmond (droog)
- Spleetmondstuk
- Bekledingszuigmond
- HEPA-filtertype: EPA 12-filter
- Ontschuimingsmiddel “FoamStop”
- Motorbeschermingsfilters
Uitvoering
- Praktische parkeerpositie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
Videos
Toepassingen
- Harde vloeren
- Tapijten
- Stoffen oppervlakken
- Portalen
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen DS 6
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.