Elektrische dweil EWM 2
De EWM 2 draadloze dweil verwijdert gemakkelijk vlekken en spatten - zonder dat je met een emmer hoeft te slepen of hoeft te schrobben. Het laat oppervlakken 20% schoner achter dan een dweil.* Gebruiksduur accu: ca. 20 minuten.
Vlekken en spatten tot aan de rand verwijderen – zonder emmer of onvermoeibaar schrobben. Niet mogelijk? Denk nog eens na! De accumop EWM 2 met zijn twee tanks maakt dit mogelijk – en conventionele dweilen overbodig. De roterende rollen worden constant bevochtigd met vers water terwijl het verzamelde vuil in de vuilwatertank terechtkomt. Het apparaat laat vloeren tot 20% schoner achter dan conventionele moppen*. Dankzij de slanke vorm en het flexibele draaischarnier komt de EWM 2 niet alleen gemakkelijk onder meubels, maar bespaart hij ook opbergruimte. De droogtijd van de vloer is slechts twee minuten, waardoor het perfect geschikt is voor gebruik op alle soorten harde vloeren (bijv. tegels, parket, laminaat, PVC en vinyl). De krachtige lithium-ion-accu heeft een looptijd van ca. 20 minuten. Hierdoor reinig je tot 60 m² vloeroppervlak met het apparaat.
Kenmerken en voordelen
Verwijdert gemorste en opgedroogde vloeistoffenVervangt de traditionele dweil en emmer Reinigt tot in de hoek
Dweilen is 20%* schoner dan met een mop en veel eenvoudiger2-tank systeem: Permanente bevochtiging van de rollers met schoon water terwijl het vuil direct wordt opgevangen in de afvalwatertank Moeiteloos: niet sjouwen met een emmer, niet met de hand dweilen uitwringen, niet schrobben. Rollers kunnen in de wasmachine op 60°C.
Slank ontwerp en vloerkop met scharnierMoeiteloos schoonmaken onder meubels en rondom objecten. Eenvoudig transport en comfortabel gebruik dankzij laag productgewicht. Compacte opberging.
Geschikt voor alle harde vloeren (zoals geseald/geolied/gewaxt parket, laminaat, tegels, PVC, vinyl)
- Dankzij het weinige restvocht zijn de vloeren na ong. 2 minuten weer begaanbaar.
- Breed scala aan reinigingsmiddelen en verzorgingsproducten voor alle soorten vloeren.
Ca. 20 minuten looptijd dankzij de krachtige lithium-ion accu
- Maximale bewegingsvrijheid tijdens het reinigen omdat je niet afhankelijk bent van stopcontacten.
- Led-display met 3 lampjes voor intuïtieve indicatie van het laadniveau.
Parkeerstation met opberging voor walsborstels
- Apparaten en rollen praktisch op te bergen.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|120 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Oppervlakteprestatie per acculading (m²)
|circa 60
|Tankinhoud schoonwater (ml)
|360
|Tankinhoud vuil water (ml)
|140
|Werkbreedte rol (mm)
|300
|Droogtijd van gereinigde vloer (min)
|circa 2
|Accuspanning (V)
|7,2 - 7,4
|Accucapaciteit (Ah)
|2,5
|Looptijd accu (min)
|circa 20
|Oplaadtijd accu (u)
|4
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|305 x 226 x 1220
* De EWM 2 behaalt tot 20% betere reinigingsprestaties dan een traditionele dweil in de testcategorie "Wiping". Verwijst naar gemiddelde testresultaten voor reinigingsefficiëntie en randreiniging.
Verpakkingsinhoud
- Universele roller: 2 Stuk(s)
- Reinigingsmiddelen: Vloerreiningsmiddel universeel RM 536, 30 ml
- Parkeerstation met opberging voor walsborstels
- Acculader
Uitvoering
- Twee-tank-systeem
Toepassingen
- Harde vloeren
- Verzegelde harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC
