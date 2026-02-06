Industriële stofzuiger IVS 100/40 M
Gecertificeerd voor stofklasse M: IVS 100/40 M superieure industriële stofzuiger voor het opzuigen van grote hoeveelheden fijn stof dat gevaarlijk is voor de gezondheid. Met 4 kW zijkanaalventilator en draaistroommotor.
Het instapmodel in onze superklasse industriële stofzuigerreeks met stofklasse M-certificering maakt al indruk met indrukwekkende prestatiewaarden en uitstekende uitrusting. De IVS 100/40 M heeft een efficiënte driefase motor (IE2) met zachte aanloop om piekpieken bij het starten van de machine te voorkomen, samen met een krachtige zijkanaalventilator van 4,0 kW. Het grote sterfilter vangt betrouwbaar fijn stof op dat schadelijk is voor de gezondheid, terwijl de horizontale filterschudder het reinigen van het filtersysteem voor de gebruiker niet eenvoudiger maakt. Dit wordt verzekerd door de geïntegreerde versnellingsbak voor gerichte krachtoverbrenging. Hoeveel of hoe weinig kracht de gebruiker uitgeoefend heeft, heeft dus geen invloed op de reinigingsresultaten. Een ander voordeel zijn de vele mogelijkheden om accessoires op te bergen. Hierdoor worden deze tijdens de werkdag en tijdenshet transport van de machine veilig opgeborgen. De IVS 100/40 M is ontworpen voor continu gebruik, wat duidelijk wordt aangetoond door een roestvrijstalen container van 100 liter met handig neerzetmechanisme. Een optionele afstandsbediening vult het brede scala aan apparatuur aan.
Kenmerken en voordelen
Stofklasse MCompleet apparaat getest volgens DIN EN 60335-2-69 voor stofklasse M.
Onverslijtbare zijkanaalcompressorMet 4 kW opname en softstart voor het opzuigen van grote hoeveelheden stof en vaste stoffen. Voor sterke zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur. Geschikt voor gebruik in meerploegendienst en/of met meerdere zuigpunten.
Handmatige IVS-filterreinigingIndien nodig kan hij eenvoudig worden bediend met behulp van een ergonomisch geplaatste hendel. Verlengt de levensduur van het filter en verlaagt zo de onderhoudskosten. Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de hoeveelheid kracht die wordt gebruikt.
Uitgerust met een extra groot sterfilter
- Dankzij de speciale coating is hij ook geschikt voor olieachtig en plakkerig stof.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|138 / 500
|Vacuüm (mbar/kPa)
|175 / 17,5
|Containerinhoud (l)
|100
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|4,2
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 70
|Diameter toebehoren
|DN 70 DN 50
|geluidsniveau (dB(A))
|75
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|2,2
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|142
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|148,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Uitvoering
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee