Het instapmodel in onze superklasse industriële stofzuigerreeks met stofklasse M-certificering maakt al indruk met indrukwekkende prestatiewaarden en uitstekende uitrusting. De IVS 100/40 M heeft een efficiënte driefase motor (IE2) met zachte aanloop om piekpieken bij het starten van de machine te voorkomen, samen met een krachtige zijkanaalventilator van 4,0 kW. Het grote sterfilter vangt betrouwbaar fijn stof op dat schadelijk is voor de gezondheid, terwijl de horizontale filterschudder het reinigen van het filtersysteem voor de gebruiker niet eenvoudiger maakt. Dit wordt verzekerd door de geïntegreerde versnellingsbak voor gerichte krachtoverbrenging. Hoeveel of hoe weinig kracht de gebruiker uitgeoefend heeft, heeft dus geen invloed op de reinigingsresultaten. Een ander voordeel zijn de vele mogelijkheden om accessoires op te bergen. Hierdoor worden deze tijdens de werkdag en tijdenshet transport van de machine veilig opgeborgen. De IVS 100/40 M is ontworpen voor continu gebruik, wat duidelijk wordt aangetoond door een roestvrijstalen container van 100 liter met handig neerzetmechanisme. Een optionele afstandsbediening vult het brede scala aan apparatuur aan.