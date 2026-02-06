Industriële stofzuiger IVS 100/75 lp
7,5 kW superklasse industriële stofzuiger IVS 100/75 Lp uitgerust met het alternatieve afvoersysteem Longopac®. Ideaal voor het zuigen van grote hoeveelheden zelfs zwaar bouwpuin.
Ideaal voor het opzuigen van vaste stoffen zoals grote hoeveelheden bouwafval en mineraal stof (ook met lange slang): de superklasse industriële stofzuiger IVS 100/75 Lp met geïntegreerde houder voor Longopac® afvalzakken. Dit slimme afvoersysteem maakt niet alleen een stofarme afvoer van het opgezogen materiaal mogelijk, maar maakt ook een apart opvangreservoir overbodig. Aangedreven door een krachtige draaistroommotor (IE3) met softstart, beschikt de stofzuiger over een 7,5 kW zijkanaalcompressor en een groot, M-gecertificeerd sterfilter en is hij ook geschikt voor continu gebruik. De filterreiniging gebeurt door middel van horizontale filtertrilling met een comfortabele transmissie voor een gerichte krachtoverbrenging. Zo blijft het reinigingsresultaat constant goed, zelfs als de gebruiker maar weinig kracht uitoefent. Accessoires kunnen zonder verlies en veilig voor transport direct op het apparaat worden opgeborgen. Met een optioneel verkrijgbare afstandsbediening kan het apparaat ook op afstand (tot 30 m) worden in- en uitgeschakeld.
Kenmerken en voordelen
Veilig Longopac®-afvoersysteemMaakt stofvrij afvoeren en dus gezondheidsvriendelijk werken mogelijk. Voor het verzamelen en gescheiden afvoeren van de meest uiteenlopende hoeveelheden zuigafval. Optioneel verkrijgbaar in een zeer duurzame, biologisch afbreekbare uitvoering.
Onverslijtbare zijkanaalcompressorMet 7,5 kW ingang en softstart voor grote hoeveelheden stof en vaste stoffen. Voor sterke zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur. Geschikt voor gebruik in meerploegendienst en/of met meerdere zuigpunten.
Handmatige IVS-filterreinigingIndien nodig kan hij eenvoudig worden bediend met behulp van een ergonomisch geplaatste hendel. Verlengt de levensduur van het filter en verlaagt zo de onderhoudskosten. Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de hoeveelheid kracht die wordt gebruikt.
Uitgerust met een groot sterfilter
- Dankzij de speciale coating is hij ook geschikt voor olieachtig en plakkerig stof.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|148 / 536
|Vacuüm (mbar/kPa)
|305 / 30,5
|Containerinhoud (l)
|100
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|7,5
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 70
|Diameter toebehoren
|DN 70 DN 50
|geluidsniveau (dB(A))
|73
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|2,2
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|173
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|173,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Uitvoering
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee