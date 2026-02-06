Ideaal voor het opzuigen van vaste stoffen zoals grote hoeveelheden bouwafval en mineraal stof (ook met lange slang): de superklasse industriële stofzuiger IVS 100/75 Lp met geïntegreerde houder voor Longopac® afvalzakken. Dit slimme afvoersysteem maakt niet alleen een stofarme afvoer van het opgezogen materiaal mogelijk, maar maakt ook een apart opvangreservoir overbodig. Aangedreven door een krachtige draaistroommotor (IE3) met softstart, beschikt de stofzuiger over een 7,5 kW zijkanaalcompressor en een groot, M-gecertificeerd sterfilter en is hij ook geschikt voor continu gebruik. De filterreiniging gebeurt door middel van horizontale filtertrilling met een comfortabele transmissie voor een gerichte krachtoverbrenging. Zo blijft het reinigingsresultaat constant goed, zelfs als de gebruiker maar weinig kracht uitoefent. Accessoires kunnen zonder verlies en veilig voor transport direct op het apparaat worden opgeborgen. Met een optioneel verkrijgbare afstandsbediening kan het apparaat ook op afstand (tot 30 m) worden in- en uitgeschakeld.