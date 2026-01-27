Met de K 5 Power Control Flex Car & Home hogedrukreiniger kan elk oppervlak met de juiste druk worden gereinigd. De in de Kärcher Home & Garden app geïntegreerde toepassingsadviseur helpt de gebruiker de juiste druk te vinden door praktische tips te geven voor elke reinigingssituatie en reinigingstaak – voor perfecte reinigingsresultaten. Voor maximale controle kan het drukniveau eenvoudig worden aangepast door de spuitlans te draaien of worden gecontroleerd op het G 160 Q Power Control spuitpistool. De hogedrukreiniger overtuigt ook met het Kärcher Plug 'n' Clean reinigingsmiddelsysteem voor moeiteloze reinigingsmiddelwisselingen, de PremiumFlex hogedrukslang voor extra gemak, een hoogwaardige aluminium telescoopsteel voor eenvoudig transport, het Quick Connect-systeem om tijd en moeite te besparen door de hogedrukslang in en uit het apparaat en het spuitpistool te klikken, evenals de parkeerpositie om te zorgen dat accessoires altijd gemakkelijk toegankelijk zijn. Inclusief de Car & Home Kit met T 5 oppervlaktereiniger en 1 liter 3-in-1 steenreiniger, schuimstraal, roterende wasborstel en 1 liter autoshampoo.