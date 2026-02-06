Hogedrukreiniger K 5 Premium Power Control Home Wood
K 4 Premium Power Control hogedrukreiniger met G 160 Q Power Control pistool en slanghaspel. Kan worden ondersteund door de Home & Garden app-applicatieadviseur. Incl. Home Kit.
Met de K 4 Premium Power Control hogedrukreiniger kan elk oppervlak met de juiste druk worden gereinigd. Om de juiste druk te vinden, ondersteunt de in de Kärcher Home & Garden app geïntegreerde toepassingsadviseur de gebruiker met praktische tips voor elke reinigingssituatie en elk reinigingsobject - voor perfecte reinigingsresultaten. De app bevat ook andere nuttige functies zoals montage-instructies, onderhouds- en verzorgingsinstructies en het Kärcher serviceportaal. Voor maximale controle kan het drukniveau eenvoudig worden ingesteld door de sproeistraal te draaien en te controleren op het G 160 Q Power Control pistool. En dankzij de handige slanghaspel is het gebruik kinderspel. Inclusief een Home Kit met de T 5 oppervlaktereiniger en 1 liter houtreiniger voor het spatvrij reinigen van grotere oppervlakken. Andere kenmerken van de K 4 Premium Power Control zijn het Plug ‘n’ Clean reinigingsmiddelsysteem voor moeiteloos wisselen van reinigingsmiddel, de telescopische handgreep voor handig transport en de parkeerstand voor accessoires die altijd bij de hand zijn.
Kenmerken en voordelen
Home & Garden appMet de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert. Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken. Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, de toepassingen en ons serviceportaal.
Power Control pistool met Quick Connect en spuitlansenVoor elk oppervlak de optimale instelling. 3 drukstanden en een reinigingsmiddelstand Volledige controle: het display toont de gemaakte instellingen. Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
Slanghaspel voor comfortabel gebruikDe hogedrukslang wordt optimaal beschermd en opgeborgen zonder veel ruimte in te nemen. Comfortabel werken: de slang is altijd bij de hand en kan eenvoudig worden op- en afgewikkeld. Laag zwaartepunt voor een veilige positionering, ook op hellende oppervlakken.
Plug 'n' Clean - het Kärcher-reinigingsmiddelsysteem
- Innovatieve insteekhouder voor Kärcher-reinigingsmiddelflessen.
- Voor snel, eenvoudig en comfortabel aanbrengen van reinigingsmiddelen met de hogedrukreiniger.
- Kärcher-reinigingsmiddelen verhogen de efficiëntie en beschermen en verzorgen het oppervlak.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 420
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|30
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|1,8
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|12
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|17,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|414 x 306 x 588
Verpakkingsinhoud
- Home kit: Oppervlaktereiniger T 5, houtreiniger, 3in1, 1 l
- Hogedrukpistool: G 160 Q Power Control-pistool
- Variopower Jet
- Vuilfrees
- Hogedrukslang: 8 m
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Geïntegreerd opbergnet
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Plug 'n' Clean-systeem
- Telescoopgreep
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerd waterfilter
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Kleine auto's
