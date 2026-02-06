Hogedrukreiniger K 5 Premium Smart Control Flex
K 5 Premium Smart Control: hogedrukreiniger met Bluetooth, app-advies, boost-modus, Smart Control-spuitpistool, 3-in-1 Multi Jet-lans, slanghaspel en 10m PremiumFlex-slang.
Dankzij geïntegreerde Bluetooth kan de K 5 Premium Smart Control hogedrukreiniger worden verbonden met de Kärcher Home & Garden app. Hierdoor kan de gebruiker via de smartphone optimaal worden ondersteund bij veel schoonmaaktaken - en efficiëntere schoonmaakresultaten behalen. De app biedt veel handige functies zoals de toepassingsadviseur met nuttige tips en trucs, montage-instructies, onderhouds- en verzorgingsinstructies en het Kärcher serviceportaal. Het apparaat heeft ook een Boost Mode voor extra vermogen, G 180 Q Smart Control pistool met LCD-display en de 3-in-1 Multi Jet spuitmond. De drukinstellingen worden rechtstreeks op het pistool gemaakt of met behulp van de toepassingsadviseur van de app naar het pistool overgebracht. Het LCD-display kan worden gebruikt om te controleren welk drukniveau is ingesteld, of de boost kan worden geactiveerd of dat het apparaat nog in de ruststand staat. Andere uitrustingsdetails zijn de slanghaspel voor handig gebruik, de PremiumFlex hogedrukslang van 10 meter, het Plug 'n' Clean reinigingsmiddelensysteem, de aluminium telescopische handgreep en de parkeerstand voor accessoires die bij de hand zijn.
Kenmerken en voordelen
Bluetooth-verbinding voor Home & Garden-app
- Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert.
- Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken.
- De app brengt via bluetooth de optimale druk over naar de hogedrukreiniger.
Boost-modus voor extra kracht om vuil aan te pakken
- Met extra kracht verhoogt de boost-modus de reinigingsefficiëntie en bespaart tijd.
- Zorgt voor een krachtige vlekverwijdering bij hardnekkig vuil.
Smart Control-spuitpistool en 3-in-1 Multi Jet-spuitlans
- Spuitpistool met LCD-display en knoppen voor drukregeling of dosering van reinigingsmiddel.
- De roterende 3-in-1 Multi jet bestaat uit drie verschillende nozzles voor eenvoudig wisselen.
- Quick Connect-adapter voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.
Flexibele slang
- Eenvoudig op- en afrollen zonder knopen.
- Het PVC-vrije materiaal en de speciale constructie van de PremiumFlex®-slang zorgen voor de nodige flexibiliteit.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Wateropbrengst (l/u)
|max. 500
|Oppervlakteprestatie (m²/u)
|40
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 40
|Vermogen (kW)
|2,1
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|13,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|17
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|414 x 306 x 588
Verpakkingsinhoud
- Hogedrukpistool: G 180 Q Smart Control
- 3-in-1 Multi Jet
- Hogedrukslang: 10 m, PremiumFlex
- Adaptor tuinslang 3/4"
Uitvoering
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- Geïntegreerd opbergnet
- Quick Connect-aansluiting aan de machine
- Reinigingsmiddel aanbrengen via: Plug 'n' Clean-systeem
- Telescoopgreep
- Watergekoelde motor
- Geïntegreerd waterfilter
- Wateraanzuiging
- Verbinding via Bluetooth
- Bediening via app
- Slimme diensten / functies in de app
Videos
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Kleine auto's
- Trapjes en stoepen
- Voor de reiniging van middelgrote auto's en stationcars.
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen K 5 Premium Smart Control Flex
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.