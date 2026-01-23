Nat/droog stofzuiger NT 27/1
De NT 27/1 is een krachtige stof-/waterzuiger voor professionele gebruikers. Dit apparaat is uiterst compact en wordt standaard geleverd met een aantal nuttige toebehoren.
De NT 27/1 is een compacte, bijzonder wendbare en gebruiksvriendelijke stof-/waterzuiger voor veelzijdige commerciële toepassingen. Zijn krachtige ventilator biedt een enorme zuigkracht. Het apparaat is uitgerust met een patroonfilter. De mechanische vlotteruitschakeling onderbreekt de luchtstroom wanneer het maximale vulniveau van het reservoir bereikt wordt om overlopen te voorkomen. Met het handige clipsysteem kan toebehoren snel en eenvoudig worden verwisseld. Vijf lichtlopende zwenkwielen staan garant voor een uitstekende wendbaarheid en hoge stabiliteit. Aan de bovenkant van de ventilatorbehuizing bevindt zich een handig, vlak oppervlak voor voorwerpen. De volledige behuizing bestaat uit slagvaste kunststof. De NT 27/1 is ook voorzien van houders voor toebehoren en een haak waaraan u de stroomkabel netjes kunt ophangen. De ergonomische handgreep geeft het apparaat een laag gewicht,waardoor het gemakkelijk kan worden getransporteerd. Met inbegrip van alle toebehoren. De NT 27/1 beschikt over een stootbescherming rondom het apparaat, die niet alleen het apparaat, maar ook wanden, machines en meubels tegen beschadigingen beschermt.waardoor het gemakkelijk kan worden getransporteerd. Met inbegrip van alle toebehoren. De NT 27/1 beschikt over een stootbescherming rondom het apparaat, die niet alleen het apparaat, maar ook wanden, machines en meubels tegen beschadigingen beschermt.
Kenmerken en voordelen
Vochtongevoelig PES-patroonfilterEenvoudig wisselen tussen nat- en droogzuigen. Het PES-patroonfilter hoeft niet te worden gedroogd voor gebruik. Duurzaam: PES-patroonfilter is wasbaar.
Stevige metalen sluitingenDe bijzonder robuuste metalen sluitingen sluiten nu nog betrouwbaarder.
Robuuste bumperDe bumper rondom beschermt niet alleen het apparaat, maar ook de muren, machines en andere voorwerpen tegen beschadigingen.
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
- Door de geïntegreerde opbergvakken zijn alle toebehoren veilig opgeborgen en altijd binnen handbereik.
Mechanische vlotteruitschakeling
- De zuigkracht blijft constant op hoog niveau.
- De mechanische vlotteruitschakeling onderbreekt betrouwbaar de luchtstroom bij het bereiken van het maximale vulniveau.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|72
|Vacuüm (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Containerinhoud (l)
|27
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|Vermogen (W)
|max. 1380
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Kabellengte (m)
|7,5
|geluidsniveau (dB(A))
|71
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|7,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|8,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|420 x 420 x 525
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2.5 m
- verdeelstuk: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Staal, verchroomd
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Materiaal van de filterzakken: Papier
- Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 300 mm
- Spleetmondstuk
- Patroonfilter: PES
Uitvoering
- Stootrand rondom
- Beschermingsklasse: II
- Zwenkwiel met rem
Videos
Toepassingen
- Geschikt voor nat- en droogzuigen.
Accessoires
Reserveonderdelen NT 27/1
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.